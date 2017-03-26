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Общество
26.03.2017
Евгений Федоров
Известны фамилии 296 задержанных милицией в ходе Дня Воли

Правозащитники продолжают собирать информацию о людях, которые пострадали от действий силовиков в ходе разгона акции 25 марта в центре Минска.

Список, который составляет правозащитный центр «Вясна» обновляется ежечасно – на данный момент (10.20 утра 26 марта) в нем значатся около трех сотен задержанных. Часть из них, по некоторым данным, уже отпущены на свободу. В то же время, более 110 задержанных еще находятся в отделениях милиции.

Под стражей до сих пор правозащитники Валерий Щукин, Владимир Винников, Владимир Трофимович, политик и заявитель субботней акции Денис Садовский, известная активистка и режиссер Ольга Николайчик.

Как сообщил глава Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец, среди задержанных до сих пор остаются многие журналисты.

В частности, это Денис Ивашин – сайт InformNapalm, Александр Борозенко –  телеканал Белсат, Дмитрий Коренко – независимый журналист, Никита Ярош – Ганцавіцкі час. Кроме того, в Витебске остается задержанным Артем Сизинцев, корреспондент «Радыё Рацыя», в Гомеле – журналистка Лариса Щирякова.

Как сообщает БАЖ, к некоторым задержанным силовики относились агрессивно. В частности, по словам британского журналиста Филипа Ворвика, его «заковали в наручники и били по лицу».

 
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