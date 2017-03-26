Кот Леопольд вернулся к Дашкевичам

Об этом сообщила в Facebook его хозяйка Наста Положанка: «Вернулся».

Напомним, 22 марта после задержания лидера «Маладога фронта» Змитра Дашкевича в его квартире прошел обыск. В результате пропали деньги и кот Леопольд.

История с пропажей домашнего питомца активно обсуждалась в сети. Некоторые, шутя, даже создали демотиваторы, предложив новый лозунг: «Верните кота Леопольда Дашкевичам!».

Как уже прокомментировали неравнодушные сообщение Насты: «Лучшая новость последних дней!».