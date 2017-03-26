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Спорт
26.03.2017
Евгений Федоров
Зрители во время футбольного матча Швеция-Беларусь развернули бело-красно-белый флаг

Огромный флаг на трибуну принесли белорусские фанаты, которые прилетели в Швецию поддержать свою команду.

К сожалению, кроме этого примечательного факта, тот вечер белорусских болельщиков ничем не порадовал. Несмотря на то, что сборная команда с первых минут попыталась навязать шведам борьбу, матч завершился разгромным поражением белорусов.

Первый год хозяева поля забили с пенальти, а второй белорусы организовали себе сами: фатальную ошибку в ходе игры совершил вратарь Андрей Горбунов, который после удара по воротам не смог зафиксировать мяч в перчатках и пропустил его между ног.

– У меня нет оправданий. Такого рода ошибка стала первой в карьере. Была куча других, но не таких. Тут не объяснишь причин. Бывают ошибки технические, бывают тактические. А этой ошибке нет объяснений, – после матча голкипер взял вину на себя.

После этого, несмотря на все попытки белорусов выровнять игру, ошибки вратаря и защитников привели к тому, что счет стал крупным – 4:0 в пользу сборной Швеции.

 
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