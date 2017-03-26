«Тунеядский» сбор против новеньких шлемов. Оно того стоило?

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Жена Статкевича искала мужа в КГБ
Воскресный фотофакт. Дежурные автозаки в центре Минска
Умер народный художник Май Данциг
Дания без валютных долгов впервые за 183 года: счастливые люди
Известны фамилии 296 задержанных милицией в ходе Дня Воли
Валер Карбалевіч: «Сталіца апынулася фактычна на ваенным становішчы»
Зрители во время футбольного матча Швеция-Беларусь развернули бело-красно-белый флаг
Фотофакт. Британского журналиста били по лицу и заставляли делать «ласточку»
Посольство США и ЕС – о задержаниях мирных демонстрантов
Разгон и задержания Дня Воли-2017, снятые дроном
Бегом к «Абсурду». Фотофакт
Ярослав Романчук: «В повестке дня пункт «демократизация» не значится»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
День воли в Минске: водометы, массовые задержания, зачистка «Вясны». Как это было
Кто-то явно подставился
СМИ раскопали любопытные факты о «легионере», показавшем КГБ схрон с оружием
Красочный День Воли в Бресте. Как это было
Улыбающийся омоновец
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Разрешенный митинг в Гродно: «Мы вымираем»
Чем история о «профессиональных боевиках» может грозить всем нам
Зміцер Панкавец: што я пабачыў і чаго не пабачыў 25 сакавіка?
Дмитрий Растаев: «Власть должны менять не инопланетяне, прибывшие из созвездия Лебедя»
«Пожалейте бабу Фросю!
У нее уже Корвалол заканчивается!»
Люди в «трениках»
4 скандальных факта о бизнесмене, пришедшем на встречу с Лукашенко в кроссовках
«Жалкое зрелище», или Что жены милиционеров говорят об участниках «Маршей нетунеядцев»
Класковский – о ночном «хапуне»: «Экстремизма в Беларуси днем с огнем не сыщешь, поэтому поднимают старые досье»
«Смартфон не берите». Советы бывалых тем, кто идет на День Воли
Навальный рассказал, как они делали «Димона»
«Страна, не способная сочувствовать, не способна и гордиться»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Молитва на коленях перед спецназом
Улыбающийся омоновец
70-летняя Нина Багинская вышла с одиночным пикетом к зданию КГБ
Создан «лучший в мире путеводитель о Беларуси»
Фото утра: «Стена Щеткиной» снова «замироточила»
Аўтаматчыкі патрулююць Кастрычніцкую плошчу
Как наступает весна в разных уголках планеты
Сара едет: красотка на фоне красот
(часть 4)
Зацепило!
26.03.2017
Вероника Белова
«Тунеядский» сбор против новеньких шлемов. Оно того стоило?

Смотришь на кадры с субботней акции в Минске и диву даешься. И я сейчас совсем не про тот цинизм, который власть продемонстрировала по отношению к собственному народу (хотя он, конечно, тоже впечатляет).

Я про идиотизм. Подсчитывал ли кто-то вообще затраты на вчерашний разгон демонстрантов и сравнивал ли с суммой, полученной от налога на тунеядство, ставшего причиной народных выступлений?

Фото Радыё Свабода

Глядишь вот на тысячи экипированных до зубов омоноцев в Минске и невольно задаешься вопросом: хватило ли вообще «тунеядского» сбора, чтобы окупить услуги вчерашних борцов за стабильность? Возникает стойкое ощущение, что эти деньги не покрыли даже стоимости их шлемов. Не говоря уже о полном боевом комплекте.  

А водометы? Новенькие, только с конвейера. И все ради чего? Ради нескольких миллионов в казну (которые еще поди собери)?

Игрушки силовиков 25 марта. Большая фотогалерея

Да на вчерашний бензин дежуривших на площади служб наверняка ушло больше, чем налоговики напланировали на год.

Но это лишь финансовая сторона вопроса. А что делать с людьми? С теми самыми рассерженными белорусами, которые продолжают выходить на площадь, отставая собственное достоинство и честь, а также право иметь власть, которая подобного идиотизма никогда себе не позволит. Всех же не пересажаешь (плюс это, кстати, тоже вылетает в копеечку, которой сейчас нет, а значит – загоняет еще больше в минус).

Ребята, оно, правда, того стоило?

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.9 (оценок:69)
Главное
«Не знаю, как дрессируют омоновцев, чем их накачивают, но это страшное зрелище»
А они, оказывается, еще те няшки. Фотофакт
«Тунеядский» сбор против новеньких шлемов. Оно того стоило?
Без вины виноватый
Дедушка с тростью: «Хоть полумертвый буду, но пойду»
Медсестра объяснила, зачем упала на колени перед ОМОНом: «Мне не стыдно»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY