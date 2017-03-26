«Тунеядский» сбор против новеньких шлемов. Оно того стоило?

Смотришь на кадры с субботней акции в Минске и диву даешься. И я сейчас совсем не про тот цинизм, который власть продемонстрировала по отношению к собственному народу (хотя он, конечно, тоже впечатляет).

Я про идиотизм. Подсчитывал ли кто-то вообще затраты на вчерашний разгон демонстрантов и сравнивал ли с суммой, полученной от налога на тунеядство, ставшего причиной народных выступлений?

Фото Радыё Свабода

Глядишь вот на тысячи экипированных до зубов омоноцев в Минске и невольно задаешься вопросом: хватило ли вообще «тунеядского» сбора, чтобы окупить услуги вчерашних борцов за стабильность? Возникает стойкое ощущение, что эти деньги не покрыли даже стоимости их шлемов. Не говоря уже о полном боевом комплекте.

А водометы? Новенькие, только с конвейера. И все ради чего? Ради нескольких миллионов в казну (которые еще поди собери)?

Игрушки силовиков 25 марта. Большая фотогалерея

Да на вчерашний бензин дежуривших на площади служб наверняка ушло больше, чем налоговики напланировали на год.

Но это лишь финансовая сторона вопроса. А что делать с людьми? С теми самыми рассерженными белорусами, которые продолжают выходить на площадь, отставая собственное достоинство и честь, а также право иметь власть, которая подобного идиотизма никогда себе не позволит. Всех же не пересажаешь (плюс это, кстати, тоже вылетает в копеечку, которой сейчас нет, а значит – загоняет еще больше в минус).

Ребята, оно, правда, того стоило?