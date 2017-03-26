Посольство США и ЕС – о задержаниях мирных демонстрантов

В посольстве США в Минске заявили, что массовые задержания мирных граждан, правозащитников и ряда журналистов идут вразрез с демократическими ценностями.

Там отметили, что США с глубокой озабоченностью отмечают противодействие властей Беларуси проведению мирных акций по случаю ежегодно отмечаемого Дня Воли и призывают правительство Беларуси незамедлительно освободить задержанных мирных демонстрантов, правозащитников и журналистов и обеспечить право граждан на проведение мирных собраний и свободу слова в соответствии с его международными обязательствами.

Также по ситуации с разгоном участников Дня Воли высказались в Евросоюзе. Пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Майя Кочиянчич заявила, что превентивные аресты и ​​задержания по различным обвинениям накануне Дня Воли в Беларуси, а также санкции в отношении журналистов, освещающих события в Минске, ЕС считает подавлением свободы мнений и собраний, что «находится в противоречии с заявленной Беларусью политикой демократизации и ее международными обязательствами».