Лебедько, Губаревич и Рымашевский на свободе, где Статкевич — неизвестно

Телеканал СТВ сообщил о задержании водителя Статкевича сотрудниками КГБ.

Николай Статкевич второй день не выходит на связь. 25 марта он не появился на акции. Ранее его соратник и член совета Белорусского национального конгресса Владимир Некляев заявил, что он выключил все средства связи, чтобы скрыть, где находится. На акции протеста в День Воли Статкевич так и не появился. Его телефоны не отвечают. Вчера в соцсетях со страниц политика и его жены Марины Адамович стали расслылаться призывы не выходить на улицу. Позже стало известно о взломе страниц.

Не знает о местонахождении Николая Статкевича и его жена, которую сегодня задерживали в районе улицы Петруся Бровки.

Сегодня телеканал СТВ показал сюжет о задержанном водителе Статкевича Сергее Кунцевиче. В нем говорится о том, что автомобиль попал под оперативное наблюдение КГБ еще 23 марта. В припаркованном на Академической авто якобы обнаружили бутыльки с пахнущнй горючим жидкостью. Именно этот сюжет сегодня утром снимали в районе Академии наук.

Некляев в больнице

Владимира Некляевав ночь на 25-е задержали в Бресте по возвращению из Варшавы. Весь день его продержали без составления протокола в ИВС.

Позже TUT.BY сообщил о том, что Некляева повестили в неврологическое отделение брестской больницы скорой помощи. Подробностей о его состоянии в больнице не сообщают.

Фото Viktor Yanchurevich

25 марта в Молодечно после отбывания административного ареста были освобождены организаторы «Марша нетунеядцев».

Встречать Юрия Губаревича, Анатолия Лебедько и Виталия Рымашевскего приехали депутат парламента Анна Конопацкая, соратники политиков и Ольга Ковалькова. которая за ту же акцию отбыла недельный арест.

Рымашевский высказал мнение, что последними своими действиями власть развязала войну против всего народа, а не только против оппозиции.

Губаревич рассказал журналистам об условиях содержания в молодечненском изоляторе. По его словам, их спасали передачи со свободы.