Ярослав Романчук: «В повестке дня пункт «демократизация» не значится»

Экономист Ярослав Романчук, отсмотрев День Воли-2017 в Минске, делает выводы и дает рекомендации у себя в Facebook.

«Папа, а это у нас игра в войну или в инопланетян?» – спросил меня сын в полдень во время прогулки в центре Минска? Моё объяснение «Это День воли» он в свои 4,5 лет ещё не понял. «А что такое воля, папа?» На этот вопрос я ему буду отвечать до его совершеннолетия. Сложный вопрос. Это как объяснять, что такое инопланетяне. Их тоже в нашей стране нет. По крайней мере, 25 марта 2017 года слабые ростки Воли переместились в регионы.

В Минске праздник был сорван. Грубо, жёстко, чтобы неповадно было думать о Чернобыльском шляхе, массовом хлопании или шествиям по центральным улицам столицы. В операции по профилактике вольнодумства приняли участие тысячи экипированных до зубов силовиков. Вот предварительные итоги спецоперации:

1) Белорусская власть была и остаётся авторитарной. Предсказуемо. Ни Лукашенко, ни правительство, ни Палата Представителей этого и не опровергают. «Молодая демократия» – это 90% авторитаризма и 10% демократии. Нет признаков и оснований считать, что это соотношение будет меняться по решению сверху.

2) Белорусская власть крепка, эффективна своим силовым элементом. Силовые структуры прекрасно знают своё дело, мотивированы, консолидированы и строго выполняют приказы начальства.

3) Белорусская власть не готова к полноценному диалогу с гражданским обществом. В повестке дня пункт «демократизация» не значится. Мягкие прагматики внутри власти не в счёт.

4) Белорусское общество в большинстве своём думает, что политика – это дело узкой группы титульной политической оппозиции. Мол, пусть она что-то там замутит, а мы посмотрим. Смотрят, возмущаются, зашиваются поглубже, боятся. Оправданно и разумно. Подставлять шею в авантюрах отдельных яростных политиканов глупо и чревато. Белорусские власти прекрасно научились манипулировать ими и встраивать в свои сценарии.

5) Белорусское общество не смогло выдвинуть лидеров для представления социально-экономической повестки дня. Той, которая бы не так сильно возбудила, насторожила и мобилизовала власть. Той, которая могла бы мобилизовать миллионы. Эти самые миллионы нельзя консолидировать лозунгом «Уходи!»

6) Белорусское общество радикализируется и расслаивается одновременно. Растёт доля тех, кто, в принципе, не видит возможности политических и экономических компромиссов с властями. Растёт число тех, кто не видит своего будущего в Беларуси. Растёт число тех, что не верит никому, надеется только на себя, в том числе на свою личную продовольственную безопасность. Дачно-огородный синдром усиливается, как и настроение свести всю позицию к лозунгу «Уходи!»

7) Лёгких, быстрых путей системных трансформаций в Беларуси нет. Старые, властные элиты глубоко окопались, вооружились, укрепились по всем фронтам. Более того, они полны решимости монетизировать свою номенклатурную и политическую власть, превратив её в экономическую.

Лишние рты и конкуренты в этом процессе им не нужны. Нужна по-настоящему новая повестка дня интеллектуальной, ценностной, патриотической оппозиции Вертикали власти. Она может быть только либеральной. Свобода выбора + личная ответственность + частная собственность + национальное предпринимательство + малое государство + солидарное общество = Новая Позиция белорусского общества в диалоге с властями.

Лукашенко может называть себя, как угодно, но никогда в жизни он не назовёт себя либералом. Значит, единственная реальная альтернатива нынешней власти – последовательная, системная либеральная повестка дня для Беларуси.

8) Праздники и даты приходят и уходят. Главное сегодня – будни. Рутина убеждения, информирования, формирования мнения, раскрутка новых идей, людей и мнений. Надо работать 364 дня в году, чтобы один день стал национальным праздником. Мирным, консолидирующим и внушающим оптимизм.

Ленивые популисты, которые ждут своего революционного часа, надеются всё изменить парочкой уличных акций – это в балансе независимости, демократии и свободы Беларуси большой токсичный пассив, а не актив с потенциалом капитализации.

9) Европейскому союзу и США не до нас.

10) Кремль явно на стороне тех, кто сводит всю оппозиционную деятельность к лозунгу «Уходи».

С Днём Воли, дорогие друзья. Свободу всем, кто встретил этот день за решёткой. Мужества и поддержки их родным и близким. Волю тем, кто честно работает во имя благополучия своей семьи и близких. Воли и сил всем нам работать умно, активно и целенаправленно последующие 365 дней, чтобы День воли стал настоящим консолидирующим общенациональным праздником.