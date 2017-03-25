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25.03.2017
Салiдарнасць
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Цитата дня. БЕЛТА о Дне Воли
Правительственное информационное агентство такой увидело субботнюю акцию в Минске.
Для иллюстрации использовано фото
Reuters
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