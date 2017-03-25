«Мы снова участвовали в массовке экранизации Джорджа Оруэлла»

«Салідарнасць» собрала реакцию Байнета на действия силовиков во время разгона Дня Воли в Минске.

25 марта в Минске силовики задержали сотни человек, точное количество пока не установлено. По данным журналистов «Нашай Нівы», которых освободили из РОВД Заводского района, в отделении осталось около 200 задержанных.

В субботу в центр Минска согнали спецтехнику — автозаки, водометы, установки «Забор-Барьер». Сотрудники ОМОНа, задерживающие демонстрантов и случайных пешеходов, прятали лица под масками.

Демонстрация силы и жестокость явно не соответствовали ни характеру акции, ни количеству ее участников. О том, как белорусы отреагировали на новости из Минска, — в обзоре «Салідарнасці».

Valentin Lopan

«Сегодня не народная демонстрация, а демонстрация силовиков против сокращения госрасходов и против «оптимизации» их численности».

Ruslan Raviaka

«Вось мы чарговы раз пабачылі, як прэзыдэнт зьняў маску састарэлага ды пасталелага лібэрала і паказаў свае сапраўднае аблічча. А мы чарговы раз ад нечаканасьці жахнуліся.

Дарэчы, ламаць дзьверы ў офіс Вясны, дзе сядзяць 37 назіральнікаў з усяго сьвету і класьці іх тварам на падлогу — скажаце таксама расейскія шпіёны нашым сілавікам загадалі?».

Andrej Strizhak

«В отличие от 2010-го на улицах было оружие (да, эксперты скажут о том, что это гладкоствол для отстрела резиновых пуль и т.д., но именно из такого гладкоствола предположительно был убит Жизневский), техника и ОМОН в камуфляже.Но!

В отличие от 2010-го я не вижу ни в комментариях, ни в постах, ни в настроениях людей той тотальной атмосферы страха и отчаяния, которые наступили сразу же после разгона Плошчы-2010. Учитывая то, что ситуация в экономике продолжает ухудшаться, Декрет №3 не отменен, а власть продолжает лечить кризис лесоповалом, то не исключено что нас ждут в этом году очень важные события.И еще, под прицелом камер журналистов, ОМОН вынужден действовать мягче, чем обычно».

DzmitryHalko

«Не, друзья, долго на штыках ему не продержаться. Сижу тут в одном месте, слушаю разговоры простых людей — все возмущены тем, что происходит и дружно поддерживают протестующих. Никогда здесь такого не слышал».

Barys Tasman

«День Воли состоялся!

Мы снова участвовали в массовке экранизации Джорджа Оруэлла. Нас окружали, гоняли, хватали! Сотни, а может, и тысячи вооруженных «космонавтов» бросили против нас, ненавистных Лукашенко «отморозков».

Нас было много, думаю, от пяти до десяти тысяч человек. Точную цифру назвать сложно, ибо толпу все время гнали, рассекали на части, окружали. Люди прятались в магазины, во дворы, потом снова выходили на улицу.

В итоге бандиты в касках устроили несколько «хапунов» — на площади Якуба Коласа и Площади Победы. Как всегда месили безоружных людей дубинами, потом запихивали в автозаки и развозили по райотделам милиции.

Тысячи людей рассыпались вдоль проспекта Независимости. Стояли группками и обсуждали события. Общее настроение: дикость! Неужели это правда? За что он так ненавидит свой народ?!

Незнакомые люди подходили друг к другу и выясняли подробности.

Где-то в 15.40 силовики стали сворачивать автозаки и прочую технику. Впервые в жизни довелось увидеть необычный парад машин и войск подавления...

Сколько же держиморд он содержит! Вот куда идут бюджетные деньги! А Кисель рассусоливал: «Надо разобраться». Сегодня, если кому-то что-то было до сих пор не ясно, разобрались.

«Космонавты» и их начальники сидели в машинах с наполовину закрытыми лицами, как преступники, бегущие с места преступления. Когда люди делают правое дело, им нечего стыдиться.

Когда «парад подавителей» закончился, люди, наблюдавшие его по обе стороны проспекта, зааплодировали и прокричали «Жыве Беларусь!»

Алег Корбан

«З Днём Волі! Хоць сёння дзясяткі тысяч не адважыліся выйсці на акцыю ў Мінску, затое сотні (ці нават некалькі тысяч) сапраўдных Беларусаў у цэнтры сталіцы паказалі сваю смеласць і ўпартасць, патрыятызм і волю!

Сёння многія не пабаяліся хапуноў і міліцэйскіх дубінак, значыць у нашай краіне не ўсё страчана і ёсць моцная надзея на лепшае! Наша агульная справа жыве, значыць жыве Беларусь!».