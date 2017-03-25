Счет на сотни: составляются списки задержанных в ходе Дня Воли

Пока данные разрозненные и противоречивые, но очевидно одно – их сотни.

Как сообщает Наша Ніва, по состоянию на 18:30 людей большими группами начали выпускать из милиции всех районов Минска без составления протокола. Некоторых на машинах отвозят подальше от участка.

Несколько человек госпитализированы с травмами головы.

В ходе разгона демонстрантов милиция хватала буквально всех подряд, не обращая внимание на возраст или или статус человека (к примеру, силовики активно задерживали даже людей с камерами, журналистов и правозащитников).

По данным журналистов телеканала «Белсат», по общим ощущениям «задержанных сегодня даже больше, чем после разгона 2010 года».

По данным TUT.BY, особо массовые задержания произошли на площади Якуба Коласа, возле Площади Победы и в районе улицы Кузьмы Чорного, где силовики силой затащили в автозаки около 30 человек. Известно, что задержанных доставляют в районные отделения милиции, где решают, что с ними делать дальше. На данный момент в РУВД Московского района находятся более 120 человек, в Заводского — около 90.

Свой собственный мониторинг ведет правозащитный центр «Вясна», по данным которого известны фамилии 83 человек, задержанных 25 марта в центре Минска. Этот список пополняется новыми данными.

Также известно, что в Фейсбуке активисты и правозащитники запустили отдельный хэштег #BY_help, по которому все желающие сообщить имена задержанных, которых пока еще нет в списках.