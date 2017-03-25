Кто-то явно подставился

Главный вопрос, который приходит в голову по итогам субботних событий в Минске: ЗАЧЕМ? Зачем нужен был весь этот полицейский беспредел на улицах столицы?

Фото Алесь Пилецкий, Facebook

Что принципиально изменилось, если бы участникам митинга дали спокойно собраться у Академии наук и провести митинг? В стране, в которой нет денег на зарплаты и пенсии, вдруг нашелся огромный финансовый резерв, чтобы оплатить работу целых подразделений различных служб. Причем не только милицейских.

Забавно было наблюдать дежуривших на проспекте у каждого перекрестка (у каждого!) сотрудников ГАИ. Причем с приближением к Академии наук их концентрация увеличивалась так, что в итоге достигла пропорции один гаишник на два столба. Представляете масштаб? Честно говоря, мне сложно вообразить себе функции, возложенные на этих столбовых охранников.

А «скорые»? Количество дежуривших во дворах около места акции машин с медиками больше напоминало кадры из фильма про катастрофу. Причем можно предположить, что врачей вызвали отнюдь для того, чтобы оказать помощь случайно споткнувшемуся демонстранту. Страшно даже представить себе, если кому-то в этот день вдруг приспичило подавиться косточкой в своей квартире или схватить сердечный приступ.

Ну и, конечно же, милиция, спецназ, КГБ... Ровные шеренги тысяч бойцов в касках, щитами преграждающих путь.

Увы, на практике все было очень не весело. Задержания, погромы офисов правозащитников, захват журналистов... Полицейское государство показало себя не только в лицах, но и в действии.

Фотографии Радыё Свабода

Вот только зачем? Неужто правда, так нужна была сегодня эта демонстрация силы? Кажется, превентивные меры вполне оправдали себя, отбив у многих желание идти на митинг. Глядя на лица участников акции, сложно представить, чтобы эти люди даже в чьих-то очень трусливых глазах представлялись такой угрозой режиму, чтобы ради этого можно было рисковать всем — налаженным диалогом с Европой, обещанным кредитом, независимостью, в конце концов, репутацией уже «не последнего диктатора» Европы?

Вот уж правда: у страха глаза велики. Сегодня, пытаясь поселить страх в душах других, кто-то явно подставился, продемонстрировав, насколько боится сам. Иного ответа на вопрос, зачем все это было нужно, просто нет.