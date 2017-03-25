Дмитрий Растаев: «Власть должны менять не инопланетяне, прибывшие из созвездия Лебедя»

Колумнист Дмитрий Растаев у себя в Facebook – о послевкусии после акции 25 марта в Минске.

«Есть «полезные идиоты Путина», а есть «полезные идиоты Лукашенко». Среди последних, в том числе, те, кто накануне всячески отговаривал людей от участия в Дне Воли, а сейчас глумится над задержанными - мол, знали, на что шли, пускай теперь не сопят.

Причем, не все из них гэбэшные тролли: некоторые - вполне реальные люди, иной раз любящие порассуждать о том, что пора менять власть. Видимо, в их представлении власть должны менять некие инопланетяне, прибывшие из созвездия Лебедя - а мы в это время будем лежать на диване и посмеиваться над «дурачками, идущими прямо в лапы ОМОН».

Нескольких таких «мудрецов» я сегодня уже отфрендил, а остальным хочу сказать: если сцыкотно самим, сидите дома и сцыте в штаны, а не в фейсбук. А то от вас вони за три версты. Ну, а тем, кто на вопрос «Смеешь выйти на площадь?» ответил «Да!» - большое человеческое спасибо. Вы - соль нации».