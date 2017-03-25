Игрушки силовиков 25 марта. Большая фотогалерея

Такой техники на улицах Минска многие никогда не видели.
Больше всего людей удивили вот эти автомобили.
Фото со страницы Каси Далидович в Facebook
Это пикапы Ford, которые оборудованы специальным каркасом вокруг машины и красно-синими маячками в решетке радиатора. Очевидно, что такие автомобили нужны для работы по разгону демонстраций. Широкой публике эти авто показали в начале марта на параде, посвященному Дню милиции. Выяснилось официальное название этих машин: специальное транспортное средство «Забор-Барьер».
По данным «Комсомолки», на вооружении белорусских спецслужб состоит не менее четырех таких экземпляров.
А это российско-белорусская бронемашина «Лис». Броневик впервые показали в 2014 году на военной выставке в Минске.
Евгения Стрижак пишет в социальной сети: «На пустом проспекте выставить тройной кордон, нагнать омоновцев в военной экипировке и со снайперскими винтовками (!) - или что у них на фотографии в руках?)».
Водометы видели и ранее, например, накануне акции 15 марта, но не в таком количестве.
Фото со страницы Франака Вячорки
Эти автомобили оборудованы брандспойтами и ковшами и могут таранить баррикады, пишет «Комсомольская правда».
Фото со страницы Змитра Лукашука в Facebook
С каким оружием в руках ОМОН маршировал мимо Лукашенко