Игрушки силовиков 25 марта. Большая фотогалерея

Такой техники на улицах Минска многие никогда не видели.

День воли в Минске: онлайн

Больше всего людей удивили вот эти автомобили.

Фото со страницы Каси Далидович в Facebook

Это пикапы Ford, которые оборудованы специальным каркасом вокруг машины и красно-синими маячками в решетке радиатора. Очевидно, что такие автомобили нужны для работы по разгону демонстраций. Широкой публике эти авто показали в начале марта на параде, посвященному Дню милиции. Выяснилось официальное название этих машин: специальное транспортное средство «Забор-Барьер».

По данным «Комсомолки», на вооружении белорусских спецслужб состоит не менее четырех таких экземпляров.

А это российско-белорусская бронемашина «Лис». Броневик впервые показали в 2014 году на военной выставке в Минске.

Евгения Стрижак пишет в социальной сети: «На пустом проспекте выставить тройной кордон, нагнать омоновцев в военной экипировке и со снайперскими винтовками (!) - или что у них на фотографии в руках?)».

Водометы видели и ранее, например, накануне акции 15 марта, но не в таком количестве.

Фото со страницы Франака Вячорки

Эти автомобили оборудованы брандспойтами и ковшами и могут таранить баррикады, пишет «Комсомольская правда».

Фото со страницы Змитра Лукашука в Facebook

С каким оружием в руках ОМОН маршировал мимо Лукашенко