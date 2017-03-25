В районе Академии наук прохожий заснял микроавтобус с опасным грузом

В районе станции метро «Академия наук» днем 25 марта прохожий снял на мобильный телефон работу правоохранительных органов. Возле синего микроавтобуса на земле было развернуто полотно, на котором были разложены оружие и дубинки.

Также возле машины стояли бутылки с неизвестной жидкостью, по виду напоминающие коктейли Молотова. После того как мужчины возле микроавтобуса заметили съемку, прохожего попросили ее прекратить: «Ведутся следственные действия».