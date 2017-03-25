В районе Академии наук прохожий заснял микроавтобус с опасным грузом
В районе станции метро «Академия наук» днем 25 марта прохожий снял на мобильный телефон работу правоохранительных органов. Возле синего микроавтобуса на земле было развернуто полотно, на котором были разложены оружие и дубинки.
Также возле машины стояли бутылки с неизвестной жидкостью, по виду напоминающие коктейли Молотова. После того как мужчины возле микроавтобуса заметили съемку, прохожего попросили ее прекратить: «Ведутся следственные действия».
бт уже клепает сюжеты #минск #ДзеньВолі #дармаеды #беларусь pic.twitter.com/wkrPLRWvjo— Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) 25 марта 2017 г.
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