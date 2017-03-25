Задержанных в офисе «Вясны» выпустили из РУВД: «На свободе, слава Богу»

Эту информацию «Салiдарнасцi» подтвердила правозащитница Татьяна Ревяко.

– Все отпущены, слава Богу, и Алесь Беляцкий, и другие известные правозащитники отпущены на свободу, – сообщила она.

В то же время собеседница отметила, что ей неизвестно, на каком основании силовики задержали людей и почему в результате решили отпустить.

Напомним, ранее сообщалось, что в офис «Весны», которая занимается защитой арестованных накануне акций активистов, ворвались силовики. Всего были задержаны около 60 человек.