В интернете появился единый хэштег с именами задержанных #BY_help

Правозащитники помогут проявить солидарность с задержанными.

Как сообщил на своей странице в Фейсбуке активист Андрей Стрижак, в сети запущен единый хэштег для сообщений с именами задержанных и потребностью в помощи #BY_help.

Чтобы добавить в базу информацию о людях, задержанных в ходе акции протеста 25 марта, нужно лишь написать их имена вместе с указанным хэштегом. Это поможет правозащитникам быстрее собирать информацию и оказать юридическую помощь тем, кому она требуется.

Активист предлагает нуждающимся в помощи написать ему личное сообщение или комментарий в Фейсбуке.

– На данный момент у нас собрано уже больше 4000 долларов от диаспоры (она у нас есть!) и 2500 рублей на ЕРИП Незалежны прафсаюз РЭП.

Также Андрей Стрижак призывает неравнодушных белорусов перечислить деньги в поддержку репрессированных и их семей. Реквизиты можно найти по ссылке.