ОМОН задержал около 60 правозащитников «Вясны», в том числе иностранцев

Об этом в прямом эфире на своей странице в Фейсбуке сообщила журналистка Адарья Гуштын.

Пользователи социальной сети сообщают, что в офис «Весны», которая занималась защитой арестованных накануне акции активистов, ворвались силовики и начали задерживать присутствующих.

Всего задержаны и посажены в большой автобус около 60 человек, среди которых есть граждане Россия и Франция. Предположительно, их увезли в Первомайский РУВД.

Фото из Фейсбука Марии Садовской-Комлач

Также в Фейсбуке отмечают, что на некоторых омоновцах «были надеты самые настоящие доспехи, защищающие колени, голени, плечи». Большинство же тех, кого сажали в автобус, были женщины – «легко одетыми, без головных уборов и какой-либо защиты».

Отметим, что офисе «Весны» собирались правозащитники и волонтеры, которые осуществляют наблюдательную миссию.