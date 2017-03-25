Витебчане не побоялись выйти на запрещенную акцию протеста. Есть задержанные

Несмотря на запрет местных властей, 25 марта жители Витебска вышли на несанкционированную акцию, посвященную Дню Воли.
13.50. Акция завершена. Появляются сообщения о задержаниях.
Видео телеканала «Белсат»
13.30. Шествие без препятствий достигло памятника Короткевичу.
13.10. Участники шествия возложили цветы к памятнику Альгерду. Прозвучала короткая речь о необходимости сохранения независимости Беларуси. Дальше люди двинулись по улице Ленина.
Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY
12.40. Началось шествие. Акцию снимает дрон.
12.30. Около 150 человек собралось на площади. К ним вышли заместитель председателя горисполкома Петр Подгурский и заместитель начальника управления правопорядка и профилактики УВД Витебского облисполкома Александр Калиновский, которые предупредили об ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии, передает TUT.BY.
Выступила Татьяна Северинец.