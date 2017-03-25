Гомель собрал полтысячи неравнодушных: «Люди без работы остались, а он их отморозками называет!

Днем 25 марта жители Гомеля вышли на очередной марш.

13.50. Митинг закончился, люди расходятся.

13.30. На митинге собралось около 500 человек, сообщает «Наша Ніва».

13.10. Работает свободный микрофон. Каждый желающий может высказаться о наболевшем. В стороне стоят глава администрации Железнодорожного района города Уткин и председатель Гомельского горсовета депутатов Бородинчик. Протестующих приглашают пройти в зал. Участники марша требуют отменить Декрет № 3.

12.50. Около 200 человек в сопровождении милиции в штатском и ГАИ и с лозунгами «Жыве Беларусь!» подошли к ДК «Випра». Здесь огорожено турникетами, проверяют с металлоискателем. Милиция попросила, чтобы убрали флаги, передает TUT.BY.

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В Гомеле шествие двинулось по Советской улице от площади Восстания в сторону университета. В нем принимает участие около 200 человек, сообщает «Наша Ніва».

Фото Алены Германович

Тем временем журналистка Лариса Щирякова вела стрим в Facebook.

Много пенсионеров, которые жалуются: «Люди без работы остались, а он их отморозками называет!». Местные жители также рассказывают: в субботу людей в приказном порядке вызвали на работу мыть окна, убирать мусор, только чтобы на акцию не шли.

Напомним, организаторы «Марша нетунеядцев» просили горисполком разрешить сбор участников на площади Восстания. Однако местные власти, ссылаясь на планы проведения ярмарки, предложил провести акцию в спальном районе у дома культуры «Випра».

Как в Гомеле улицы перегородили автобусами