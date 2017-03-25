Активиста, подавшего заявку на проведение Дня Воли, милиция заблокировала дома. Но он прорвался

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

По словам ответственного секретаря БХД Дениса Садовского, который подавал заявку в Мингорисполком на проведение акции в честь Дня Воли в центре Минска, возле его дома дежурят две машины милиции.

Одна из них находится возле подъезда, а другая, синий микроавтобус, ожидает с другой стороны дома.

Политик написал, что попытается пройти мимо такой «охраны» и избежать задержания, ведя прямую трансляцию в социальной сети.

– У 12.30 пачну стрым пад назвай – «выходжу з кватэры». Дзякуй журналістам, якія будуць, – написал он.

Денису Садовскому в присутствии журналистов удалось выйти из дома. Политик на автомобиле отправляется к месту сбора участников Дня Воли – возле здания Академии наук.