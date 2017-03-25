Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Витебчане не побоялись выйти на запрещенную акцию протеста. Есть задержанные
Гомель собрал полтысячи неравнодушных: «Люди без работы остались, а он их отморозками называет!
Активиста, подавшего заявку на проведение Дня Воли, милиция заблокировала дома. Но он прорвался
«Пойду попротестую». Известный философ рассказал, почему он будет на Дне Воли
Как в Гомеле улицы перегородили автобусами
Короткевич едет в Брест, чтобы поучаствовать в митинге и найти Некляева
Упс! Кинотеатр «Октябрь» на Академии наук закрыт
Фотофакт. Как активистов «пасут» на выходе из дома
Владимира Некляева задержали ночью в поезде Варшава-Минск
У Віцебску згарэў аўтазак
Эксперт о том, как пройдет День Воли и что будет дальше
Активистов задерживают и штрафуют за призывы в соцсетях к участию в акциях протеста
Санкционированной акции на День Воли в Минске все-таки не будет?
Жесть дня. Милиция устроила облаву на акции по сбору помощи для арестантов и их семей
По Минску ходят автоматчики. Видеофакт
Бывшая ведущая БТ получила разрешение на жительство в Литве
«Я сказала: у тебя паранойя! А через несколько минут его взяли на выходе из магазина»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Люди в «трениках»
Подполковник запаса КГБ: «Патроны холостые. Ружья недоукомплектованные, помповые»
«Жалкое зрелище», или Что жены милиционеров говорят об участниках «Маршей нетунеядцев»
Как не попасть в ловушку властей в День Воли
70-летняя Нина Багинская вышла с одиночным пикетом к зданию КГБ
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Как Лукашенко понимает экономику. Лакмусовая бумажка одной цитаты
Лукашенко после доклада о птицеводстве озвучил, у кого «зачесались руки»
Віталь Гуркоў: «Ад каго сьмярдзіць мы ўсе ведаем.... кропка»
Кресло Киселя на ОНТ занял Марков. Вспоминаем политический анекдот
У Лагвінца пералом носу, чэрапна-мазгавая траўма і страсеньне мозгу
«Все эти «С чего начинаются Родины» заканчиваются картинкой в американском букваре внука»
Шендерович: «Сегодня это устоявшийся режим с отработанными методами уничтожения противников»
Навальный рассказал, как они делали «Димона»
«Страна, не способная сочувствовать, не способна и гордиться»
МРТ без очередей в Смоленске? Слава победителям!
За лагер баевікоў выдаюць афіцыйна зарэгістраваны летнік пад Асіповічамі
«Кто-то создает картинку специально для Лукашенко»
«Ну и кто после этого провокатор массовых собраний?»
«Тот неловкий момент, когда собственный народ стал пятой колонной президенту»
Война в Кревском замке
Тарас: «Это россияне обозвали нас «белорусами». К нам этот термин никакого отношения не имеет»
«Скотина, за что бьешь?» — шокирующее видео из Минска
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Пожарный спас собаку искусственным дыханием рот в рот
Потому что они были бандой
Не Бразилией единой: самые яркие карнавалы мира
Как наступает весна в разных уголках планеты
В Минске на улицах появились водометы
Фотофакт: Стены в Минске теперь «мироточат» Мясниковичем
Сара едет: красотка на фоне красот
(часть 4)
Общество
25.03.2017
Евгений Федоров
Активиста, подавшего заявку на проведение Дня Воли, милиция заблокировала дома. Но он прорвался

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

По словам ответственного секретаря БХД Дениса Садовского, который подавал заявку в Мингорисполком на проведение акции в честь Дня Воли в центре Минска, возле его дома дежурят две машины милиции.

Одна из них находится возле подъезда, а другая, синий микроавтобус, ожидает с другой стороны дома.

Политик написал, что попытается пройти мимо такой «охраны» и избежать задержания, ведя прямую трансляцию в социальной сети.

– У 12.30 пачну стрым пад назвай – «выходжу з кватэры». Дзякуй журналістам, якія будуць, – написал он.

Денису Садовскому в присутствии журналистов удалось выйти из дома. Политик на автомобиле отправляется к месту сбора участников Дня Воли – возле здания Академии наук.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 3 (оценок:2)
Главное
Ну что, страна от «боевиков» очищена? Можно спокойно идти на площадь?
Молодость Беларуси
День воли в Минске: водометы, массовые задержания, зачистка «Вясны». Онлайн
Разрешенный митинг в Бресте набирает обороты. Все свежие новости
Разрешенный митинг в Гродно: «Мы вымираем». Все свежие новости
Чем история о «профессиональных боевиках» может грозить всем нам
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY