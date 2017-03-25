«Пойду попротестую». Известный философ рассказал, почему он будет на Дне Воли

Белорусский философ и методолог Владимир Мацкевич в своем Фейсбуке красноречиво объяснил, почему он пойдет на акцию в честь Дня Воли.

В качестве аргумента он привел историю из своей жизни.

– Пойду попротестую, – написал он. – Иду без всякого энтузиазма и удовольствия. Не люблю протестовать вообще, и надоело протестовать в частности… Я вернулся в независимую Беларусь 23 года назад, и удалось только год пожить, пусть и в бедной, но независимой и относительно свободной стране.

Это был самый продуктивный год из 23-х.

Я создал АГТ, организовал самую квалифицированную на то время аналитическую команду, запустил методологический семинар, через который прошли многие выдающиеся люди, написал книгу, начал издавать журнал, запустил два телевизионных проекта, разрабатывал реформу образования, вёл семинары в ОДПБ…

Потом за два года с 95 по 97 всё было уничтожено и разрушено. Всё пришлось начинать сначала. Сейчас всё восстановлено, даже в лучшем виде, но на это ушли два десятка лет.

22 года диктатуры по продуктивности равны 1 году свободы. Я протестую. Но люблю заниматься делом.