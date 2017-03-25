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25.03.2017
Кирилл Иванов
Разрешенный митинг в Гродно: «Мы вымираем». Все свежие новости

Как в областном центре отметили День Воли-2017, который закончился по расписанию. Обзор «Салiдарнасцi».

Онлайн-трансляция TUT.BY

13.50. Митинг в Гродно закончился чтением гимна БНР. Люди расходятся.

13.45. Участники митинга приняли резолюцию к Гродненскому горисполкому, сообщает Hrodna.life. От властей потребовали остановить преследование общественных активистов и журналистов, освободить арестованных и прекратить пропаганду в государственных СМИ.

Фото harodniaspring.org

Фото hrodna.life

13.15. Профессор Алесь Астровский говорит о демографической проблеме Беларуси: «Мы вымираем».

Участники митинга не ограничиваются темой 99-й годовщины БНР. Выступления многих возвращаются к протесту против Декрета №3.

«Время Лукашенко прошло, нужно уступить власть», «Нам не на что купить еду», «Власть ведет нас в концлагерь» — делятся наболевшим выступающие и собеседники журналистов. 

Фото hrodna.life

За участниками митинга с высоты следит дрон. Сотрудники ГАИ перекрыли проезды к Коложскому парку.

12.50. «Салідарнасць» поинтересовалась, что пишут (и пишут ли) местные СМИ и блоги о праздновании Дня Воли в Гродно.

Государственная «Гродзенская праўда» и частная газета «Вечерний Гродно» о 25 марта сообщают лишь то, что в этот день состоится ярмарка «Бярозавы фэст».

Не сообщает о Дне Воли и популярный блог Гродно s13. Онлайн-трансляцию ведет Hrodna.life.

12.40. Перед собравшимся выступил политик Андрей Дмитриев. Как сообщают журналисты с места событий, он единственный из оппозиционных лидеров, добравшийся в Гродно из Минска.

Дмтриев отвечает на вопросы государственных телеканалов. Фото belsat.eu

— Гэта наш дзень, гэта наша свята, — поздравил лидер «Говори правду» гродненцев.

По его словам, без создания Белорусской Народной Республики не было бы сегодняшней Беларуси:

— Чем больше нас будет выходить на улицы, тем сильнее будет наша независимость.

12.30. Не все присутствующие на месте празднования 99-летия БНР в Гродно довольны наличием на митинге красно-зеленого флага:

На акцию пришли сотрудники государственных СМИ — телеканалов Беларусь, СТВ и агентства БЕЛТА.

Продолжают приходить люди, по информации Белсата, к 12.20 у стелы было около 150 человек.

https://www.facebook.com/BELSAT.TV/videos/1691924694167947/

Онлайн-трансляция «Белсата»

12.10. У стелы собралось больше ста человек, появились первые флаги — рядом с бело-красно-белыми видны красно-зеленые, отмечает Радыё Свабода.

Участники акции также подготовили плакат с фотографиями ранее осужденных на сутки активистов. 

В Гродно приехал лидер «Говори правду» Андрей Дмитриев.

Акция началась с раздачи символических паспортов БНР.

Фота belsat.eu

У стелы 850-летия Гродно готовятся к митингу. Фото spring96.org

Особенностью Дня Воли в Гродно в этом году стало то, что это будет первая за 15 лет разрешенная властями акция. Заявка на проведение мероприятия была подана 10 марта во время встречи представителей общественности с властями города.

21 марта горисполком известил заявителей о разрешении провести праздничный митинг в Коложском парке стелы 850-летия Гродно. Сбор участников запланирован на 12.00, завершиться митинг должен в 14.30.

Показательно, что к моменту получения разрешения властей, часть участников круглого стола оказалась под арестом. За участие в Марше нетунеядцев, прошедшем в Гродно 19 февраля, под арестом оказались Вадим Саранчуков, Ежи Григенчы (оба по 13 суток) и Сергей Веремеенко — 15 суток.

Кот-дармоед и Большой Брат в небе — фоторепортаж из протестного Гродно

Напомним, что последнее массовое мероприятие в Гродно состоялось 15 марта, когда против Декрета №3 на улицы города вышли сотни человек.

 
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