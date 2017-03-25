Как в Гомеле улицы перегородили автобусами

Местные власти опасаются, что «Марш нетунеядцев» пройдет в центре города.

В Гомеле утром 25 марта улицу Пушкина перегородили с помощью общественного транспорта в виде автобусов МАЗ. Об этом сообщает gomel.today.

Ранее в сквере имени Громыко появился забор и турникеты, а на площади Восстания - сельскохозяйственная ярмарка.

Организаторы «Марша нетунеядцев» просили горисполком разрешить сбор участников на площади Восстания. Однако местные власти, ссылаясь на планы проведения ярмарки, предложил провести акцию в спальном районе у дома культуры «Випра».