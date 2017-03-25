День воли в Минске: водометы, массовые задержания, зачистка «Вясны». Онлайн

99 лет назад была провозглашена Белорусская Народная Республика. Все свежие фото, видео, новости, посвященные событиям 25 марта 2017 года в столице, – в обзоре «Салiдарнасцi».

14.30. На пересечении проспекта Независимости и улицы Гикало спецназ перекрыл движение, устроив на проезжей части кордон.

Фото Змитра Хведорука

Поступают сообщения, что на площади Калинина собралась группа людей, которую не пропускают в сторону Академии наук. Люди не знают куда идти, переписываются с другими участниками в соцсетях и пытаются обойти кордоны другими улицами.

Фота Таццяны Власенка

14.20. На подходах к Академии наук со стороны ЦУМа стоит кордон из сотрудников милицейского спецназа.

На отрезке проспекта между ЦУМом и улицей Петруся Бровки собралась колонна демонстрантов количеством около 700 человек, сообщает Радыё Свабода.

Люди держат бело-красно-белые флаги, скандируют «Жыве Беларусь!»

В это время у Академии наук людей разгоняют и задерживают.

Колонна двинулась в сторону площади Якуба Коласа. Вскоре ее разбили силовики на несколько частей.

Демонстрантов обогнала цепь милиционеров и выстроилась в кордон. Люди перешли дорогу на другую сторону проспекта.

14.15. Белорусы стихийно двигаются от Академии наук, где ежегодно собираются участники Дня воли, в сторону площади Якуба Коласа. Павел Белоус (АртСядзіба) на своей старнице в Фейсбуке ведет стрим из окна офиса, наблюдая за тем, как люди идут к Академии наук:

Также стрим в Фейсбуке ведет редакцыя Радыё Свабода:

14.02. Задержаны журналисты Татьяна Гаврильчик и Анна Бодяко, сообщают в Фейсбуке их коллеги. Они находились на офисе «Вясны» в момент прибытия туда ОМОНа.

14.00. На площадки возле Академии наук идут активные задержания – почти всех, кроме журналистов, просят пройти в автозак. Несколько минут назад силовики задержали пожилого человека с больными ногами. Несколько пенсионерок попробовали его защитить, одну из них попытались задержать и повалили на землю.

13.50. По данным очевидцев, район Академии наук оцеплен несколькими кордонами ОМОНа, людей просят показать документы, некоторых «просят» пройти в служебный автомобиль.

13.40. Задержание правозащитников «Вясны». Зачистка офиса в центре Минска. Фото Татьяны Ревяко:

13.30. Как пишет журналист Анджей Почобут, перекрыты для высадки пассажиров станции метро Якуба Колоса, Академия Наук и Парк челюскинцев.

13.20. Один из заявителей Дня Воли Денис Садовский с журналистами попытался пройти к Академии наук со стороны кинотеатра «Октябрь» (по улице Хмельницкого), но там прохожих встречают два сотрудника ОМОНа, которые говорят, что проход закрыт.

13.15. Портал TUT.BY приводит фотофакт со спецтехникой силовиков, в том числе водометов, возле ЦУМА в районе площади Якуба Коласа.

13.10. Молния! Правозащитник Сергей Сыс пишет в Facebook: «Амон уварваўся на офіс «Вясны». Усіх паклалі на падлогу. Выручайце». Двери правозащитного центра взломаны. Планируется обыск.

Видео с Facebook Адарьи Гуштын

12.30. Активиста Дениса Садовского, подавшего заявку на проведение Дня Воли, милиция заблокировала дома. Вскоре ему все-таки удалось выйти из здания и отправиться по своему маршруту на автомобиле.

12.15. Твиттер «Вясны» публикует новинку силовиков этого сезона, выехавшую сегодня со своей стоянки в центр Минска: водомет.

12.00. Как стало известно «Салiдарнасцi» из компетентного источника, уже накануне в Дзержинске, который расположен неподалеку от Минска, полностью очистили от задержанных вытрезвитель, таким образом, готовясь принять потенциальных «клиентов» после акции.

11.40. Как сообщила в Facebook правозащитница Татьяна Ревяко, на улице Бровки у Академии наук было запечатлено три колонны человек по 50 молодых людей, на форме нашивки «курсант».

11.00. Как сообщила корреспондент «Салiдарнасцi», в Минске на каждом перекрестке вдоль главного проспекта страны – от Парка Челюскинцев до площади Независимости – дежурят машины ДПС. У здания КГБ приводили себя в порядок в милицейском бусе спецназовцы. Пока еще без шлемов.

10.45. Как сообщила в Facebook правозащитница Татьяна Ревяко, к Академии наук в Минске уже подъехали автозаки. Она насчитала 14 штук.

10.40. Фотофакт от Радыё Свабода. Утренний инструктаж силовиков в одном из переулков на Якуба Коласа. Было слышно: «Остановил человека, снял на камеру его лицо…»

10.30. В Минске закрыт «по техническим причинам» кинотеатр «Октябрь», рядом с которым в прошлые годы на Академии наук собирались участники Дня Воли.

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Мингорисполком дважды отменял встречу с заявителями акции. В итоге им предложили собраться в парке Дружбы народов в 12.00 вместо 14.00 и лишь провести там митинг.

Однако оппозицию такое предложение не устроило. Глава Минска Андрей Шорец вечером 24 марта заявил, что все акции 25 марта будут незаконными.

Отметим еще несколько моментов, которые делают сегодняшнее празднование Дня Воли беспрецедентным.

Во-первых, День Воли-2017 проходит на фоне массовых акций протеста, которые прокатились по всем регионам Беларуси. В частности, 17 февраля в Минске состоялся «Марш рассерженных белорусов», на который пришли около 3000 человек. Далее эстафету принял Гомель, где против декрета о «тунеядцах» неожиданно выступили более 2000 человек. Массовые протесты также прошли в Витебске, Бобруйске, Орше, Бресте, Гродно и других городах.

Во-вторых, за несколько дней до акции белорусские власти начали масштабную охоту за политическими лидерами и оппозиционными активистами, а также просто гражданами, которые собирались принять участие в митинге в честь Дня Воли.

Всего, по данным правозащитного центра «Весна», было задержано несколько более 300 человек. По данным КГБ, 26 из них обвиняются в подготовке «массовых беспорядков». Некоторые задержания оппозиционеров сопровождались показательной жестокостью – например, политику Алесю Логвинцу сломали нос на глазах его сына.

В-третьих, впервые акции, разрешенные властями проходят в крупных региональных городах – Бресте (онлайн здесь) и Гродно (онлайн здесь).