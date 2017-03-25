Разрешенный митинг в Бресте набирает обороты. Все свежие новости

Как в областном центре отмечают День Воли-2017. Онлайн «Салiдарнасцi».

13.20. На митинге выступают представители городских властей — Геннадий Борисюк, руководитель администрации Ленинского района Бреста, и Николай Красовский, председатель горсовета депутатов. Красовский предложил людям идти со своими проблемами к депутатам горсовета. Митингующие в ответ прокричали: «Ганьба!»

13.10. На площади Свободы начался митинг. Выступают руководители областных структур партий БНФ, БСДП, ОГП. Они зачитали резолюцию, где говорится, что собравшиеся осуждают задержания мирно выступающих против Декрета № 3 и журналистов, выражают несогласие с Декретом № 3 и настаивают на его полной отмене, выступают за благоприятные условия по созданию новых рабочих мест путем развития малого и среднего бизнеса, передает TUT.BY.

12.50. В Бресте самая массовая акция за последние годы. По центральной пешеходной улице идет марш. TUT.BY оценивает количество участков в 400 человек, «Наша Ніва» – в 500.

Люди скандируют «Жыве Беларусь!», «Пока мы едины, мы непобедимы», обсуждают Декрет № 3. Впереди лидер местных социал-демократов Игорь Масловский с мегафоном.

12.15. Количество людей стремительно растет. Уже можно говорить о примерно 200-300 участниках акции. Много национальной символики. Местный житель рассказывает: «На работу всех сегодня повызывали. Боятся».

12.05. Около 100 человек уже собралось на акцию в Бресте. Государственные телеканалы берут интервью у организаторов.

Фото «Виртуальный Брест»

11.50. Площадь Свободы обложена милицией и ГАИ со всех сторон, сообщает «Виртуальный Брест» в Твиттере.

11.10. Владимир Некляев находится в изоляторе временного содержания в Бресте, сообщила его жена Ольга «Радыё Свабода». Напомним, политика сняли с поезда ночью, когда он возвращался из Польши.

Подготовка к акции. Фото из Facebook

Андрей Стрижак в Facebook: «Брестская трасса (у зубра). Автоматчики, заграждения, 100% проверка машин». Отметим, что статуя зубра неподалеку от Барановичей.

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Экс-кандидат в президенты Татьяна Короткевич сообщила, что примет сегодня участие в праздновании Дня Воли в Бресте. В 10.20, подъезжая к областному центру, она сказала «Салiдарнасцi» по телефону, что в Бресте попытается разыскать задержанного Владимира Некляева.

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А в 14.00 власти города приглашают брестчан во Дворец культуры профсоюзов на встречу с председателем Брестского горисполкома Александром Рогачуком. Мероприятие, как говорится в официальном сообщении, организовано «для эффективного рассмотрения возникающих проблемных вопросов, в решении которых необходимо участие городской исполнительной власти и органов местного самоуправления».

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Сбор участников назначен на 12.00 на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов (остановка Машерова в сторону ЦУМа) Далее шествие пройдет по пешеходной улице Советская, затем по ул. Буденного до площади Свободы, где состоится митинг. Окончание мероприятий в 15.00, сообщает «Виртуальный Брест».

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Акция, посвященная Дню Воли, разрешена Брестским горисполкомом.