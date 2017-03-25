Короткевич едет в Брест, чтобы поучаствовать в митинге и найти Некляева

Лидер «Говори правду» Татьяна Короткевич рассказала «Салiдарнасцi», почему она решила поехать в областной центр.

По состоянию на 10.15 субботы политик была на подъезде к Бресту – там она намерена поучаствовать в разрешенной властями акции в честь Дня Воли.

– Мы едем в Брест, потому что это крупный региональный город. И мы хотим поддержать мирные акции в регионах. Сегодня это очень важно, так как впервые такое мероприятие здесь происходит, ведь раньше День Воли праздновали только в Минске, – объяснила свой выбор она.

По словам собеседницы, поездка из Минска проходила спокойно, без происшествий – и в районе 11 часов утра команда «Говори правду» уже рассчитывает быть в Бресте. Там, первым делом, активисты кампании хотят разыскать задержанного ночью политика Владимира Некляева.

– Всех белорусов сегодня поздравляю и хочу, чтобы все мы прочувствовали, что наша независимость складывается из воли, чувства собственного достоинства каждого из нас. Мы хотим, чтобы Беларусь была независимой, свободной и доступной для всех ее жителей. Важно, чтобы у людей сегодня было такое настроение, – обратилась Короткевич к белорусам.

Напомним, что в Бресте местные власти санкционировали массовое мероприятие – 25 марта в 12.00 жители города соберутся на пересечении проспекта Машерова с бульваром Космонавтов. Затем участники акции по тротуарам пройдут по проспекту Машерова, улицам Советской и Буденного до площади Свободы, где состоится митинг, который продлится до 15.00.