Упс! Кинотеатр «Октябрь» на Академии наук закрыт

С утра субботы и, как гласит объявление, до 16.00.

Это утром выходного дня на входе в кинотеатр, который расположен на площадке традиционного сбора участников «Дня Воли», обнаружил корреспондент «Салiдарнасцi».

25 марта в 10.40 в минском «Октябре» должны были показывать мультфильм «Босс-молокосос», но вместо этого зрители смогли увидеть послание: «Закрыты по техническим причинам». По официальной версии сотрудников кинотеатра: на электроподстанции случился сбой.

Санкционированной акции на День Воли в Минске все-таки не будет?