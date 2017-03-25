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25.03.2017
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Калинкина: «Пряников у власти больше нет, остался один кнут»

Мрак или перемирие: что ждет Беларусь после Дня Воли?

В Беларуси продолжаются задержания и аресты представителей гражданского общества, оппозиционных политиков. За последние недели количество пострадавших от действий правоохранительных органов, по данным правозащитников, превысило 300 человек.

Еще недавно оппоненты действующей власти выступали за диалог с властью с целью сохранения независимости белорусского государства и улучшения жизни людей. Возможен ли такой диалог после того, как в стране возобновились массовые репрессии в отношении не согласных с политикой и действиями официального Минска?

Заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Светлана Калинкина говорит, что не видит другого пути, кроме как диалог.

— Другой путь – это бунт и кровь, фиксация нынешней ситуации и ее ухудшение, — отмечает эксперт.

Вопрос – как наладить этот диалог, каким путем к нему прийти.

— Я бы рассматривала акции протеста как психологическое давление на власть с целью каким-то образом убедить ее, что диалог нужен не только оппозиции, но и самой власти, — отмечает заместитель председателя  БАЖ.

По мнению Светланы Калинкиной, когда власти увидели акции протеста не только в Минске, но и в областных центрах, и в небольших городах, то у них появился определенный страх. 

— По крайней мере, прежняя схема, о которой они охотно рассказывали по всем телеканалам, что в Минске есть кучка интеллигенции, которая бунтует, а вся остальная Беларусь живет своей нормальной жизнью и счастлива, рухнула в течение нескольких недель этой весны, — обращает внимание собеседница.

Нынешнее поведение власти и практическое «реанимирование» структур, о которых все давно забыли, Светлана Калинкина называет большой мировоззренческой ошибкой и попыткой потушить костер бензином.

— Но, с другой стороны, можно считать, что это просто провокация пророссийских сил, которые имеются в силовых структурах. Они воспользовались моментом, чтобы в немного измененном виде повторить сценарий 2010 года, — подчеркивает эксперт.

— Боюсь, что это прелюдия, поскольку все будет зависеть от того, как много выйдет людей, и насколько удастся власти успокоить народ. Пряников у нее уже нет, остается только кнут, так что я боюсь, что это пока только прелюдия. Если людей будет мало, то власть это, может быть, как-то и успокоит, по крайней мере, до осени, до каких-то следующих экономических обострений. Если людей будет много и протесты не остановятся, то власть может запустить репрессивную машину, надеясь на то, что запугать, судить, посадить – это хотя бы на какое-то время снизит градус недовольства, — подытоживает Светлана Калинкина.      

Продолжение прогноза и еще одно экспертное мнение читайте здесь

 
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