Владимира Некляева задержали ночью в поезде Варшава-Минск

Ранее политик выступил в польском Сейме, рассказав о ситуации с правами человека в Беларуси. В субботу он возвращался домой – и планировал участвовать в акции в честь Дня Воли.

В Бресте оппозиционного лидера ждали белорусские силовики, которые задержали Владимира Некляева, вероятно, доставив в одно из местных отделений милиции.

О своем аресте политик успел сообщить агентству БелаПАН, а уже с 3.30 его телефон стал недоступен.

Некляева в аэропорту встречали омоновцы, но тот не прилетел

Напомним, что Некляев является одним из лидеров Белорусского национального конгресса, который активно участвовал в подготовке «Марша рассерженных белорусов» 17 февраля в Минске. Также известно, что политик помогал Николаю Статкевичу с организацией массовой акции в честь Дня Воли, запланированной на 25 марта.

В социальных сетях уже активно комментируют задержание политика и прогнозируют, как это повлияет на ход предстоящих протестов.

Напомним, что акция в честь Дня Воли начнется в 14:00 в Минске – возле здания Академии наук. Мингорисполком уже предупредил белорусов, что это мероприятие не санкционировано властями – а значит, является незаконным.