Ну что, страна от «боевиков» очищена? Можно спокойно идти на площадь?

О том, как власти против себя поработали.

Вот уже неделю идут задержания политических активистов — в списке обвиненных в подготовке «массовых беспорядков» уже больше двух десятков фамилий. «Страшилки» о головорезах и все новые подробности о деятельности «боевиков» не сходят с уст телеведущих и главного ньюсмейкера страны.

Власть вовсю работает, чтобы отбить народное желание выходить на площадь 25 марта. Вот только в ту ли сторону посыл? Ведь не исключено, что с такими рассказами эффект может получиться как раз обратный. И вот почему.

Если внимательно пересмотреть все онлайн-трансляции с акций протеста в регионах, можно легко понять, что именно за люди выходят сегодня на площадь. И это не политические активисты, на которых сейчас устроила охоту власть, и даже не сочувствующие им в Фейсбуке френды, для которых подобная информация о задержаниях может действительно вызвать чувство дискомфорта.

Все политологи в один голос отмечают, что нынешние протесты имеют яркую социальную подоплеку. Проще говоря, бабушки, которые чехвостят сегодня Лукашенко на митингах в разных городах Беларуси, больше беспокоятся о своих мизерных пенсиях и грабительских ценах в магазинах, нежели о победе демократии и защите свободы слова. Как и мужики-работяги, оказавшиеся без работы, да еще и в унизительном положении тунеядца, ратуют на площадях отнюдь не за европейский выбор развития страны и прекращение политических репрессий.

Тогда давайте подумаем, какие же выводы они должны сделать из того, что сегодня им предлагает власть в качестве версии событий, происходящих в стране. Их как минимум два.

1. В стране задерживают несколько десятков боевиков — значит, ситуация крайне неспокойная (в спокойной стране боевики просто так не шастают), а все истории про стабильность и мир — сказки. Для сравнения: после теракта в Лондоне было задержано 7 подозреваемых, в Минске — уже 25! (и это еще ничего не произошло). Вывод: власть не в состоянии обеспечить не только зарплаты и пенсии, а уже и мир и спокойствие, которыми недавно так гордилась, и это дополнительный повод поставить вопрос о ее профпригодности.

2. Боевики задержаны, боеприпасы изъяты. Вывод: страна очищена от «неблагожелательных элементов», и можно спокойно идти протестовать на площадь, требуя зарплат и пенсий и не бояться, что кто-то «захочет раскачать ситуацию».

Иными словами, власть, такими методами стараясь нейтрализовать протест, работает против себя же. И не может понять главного: сегодня отбить желание выходить на площадь у нынешних участников протеста могут не отбитые почки оппозиционных активистов и «страшилки» про боевиков в лагерях, а достойные зарплаты и пенсии, рабочие места и социальные гарантии. А еще уважение к собственному народу.