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Общество
24.03.2017
Эксперт о том, как пройдет День Воли и что будет дальше

Руководитель аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников рассказал Intex-press, к чему готовятся власти 25 марта и станет ли шествие толчком для новых акций протеста.

– C помощью новой волны репрессий власть хочет сбить протестный потенциал в Беларуси.

Очевидно, это связано с тем, что экономическая ситуация в стране и дальше будет ухудшаться резко и быстро. Людей пытаются запугать, чтобы они не выходили на площади, а вспомнили про свои дачные участки и мирно поехали «копать бульбу».

Сказать, что будет завтра, трудно.

Решение об акции в Минске принимает лично Александр Лукашенко

Ответ не поступает, потому что сейчас решение принимают не городские власти. Раньше – да. И принимай они решение теперь, шествие уже было бы узаконенным. Но теперь, очевидно, решает лично Александр Лукашенко. А что он придумает, никто у него спросить не рискнет.

Санкционированной акции на День Воли в Минске все-таки не будет?

В государственных СМИ происходит какая-то истерия. Они сообщают, что у кого-то изъяли автомат или пистолет, но забывают добавить, что это травматика, на которую у человека есть все документы. Это еще больше озадачивает и дезориентирует людей. Они действительно напуганы.

Власти совершают ошибку за ошибкой

Я не думаю, что акция ко Дню Воли станет толчком для новой волны протеста. Людей демобилизуют все эти брутальные задержания и мощное давление. Они будут опасаться выходить. Но социальная проблема запугиваниями не решается. Сейчас они испугаются и не выйдут.

Однако со временем люди озлобятся еще больше, потому что теряют легальный путь переговоров с властями. Часть людей может перейти к радикальным, незаконным способам достучаться до власти.

Спусковым крючком работает не только Декрет №3. Нельзя забывать еще и о пенсионной реформе. Людей просто обобрали – они столько лет потеряли в рабочем стаже.

Рано или поздно общество взорвется, и причиной для взрыва может послужить какая-нибудь незначительная мелочь. Власти совершают ошибку за ошибкой.

Волна протестов может подняться осенью

Нужно помнить, что если экономическое положение людей не улучшается после массовых репрессий, то в какой-то момент люди перестают бояться.

Если завтра на шествие выйдет хотя бы тысяча человек, я очень удивлюсь. Аресты, задержания – это одно. Но автоматчики на улицах…

В последний раз такое было после теракта в Париже в 2015 году. Но даже тогда силовики там стояли не на улице, а в метро.

После 25 марта никакой волны протестов еще не будет. Но уже этой осенью люди снова осознают, что их жизнь не улучшается, и эта протестная волна вновь может подняться, даже еще больше.

 
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