Активистов задерживают и штрафуют за призывы в соцсетях к участию в акциях протеста

Лидер бобруйской организации профсоюза РЭП Галина Смирнова, которую задержали вечером 22 марта, в пятницу была оштрафована на 920 рублей.

Как сообщает praca-by.info, ее наказали за репост в социальной сети «Одноклассники», в котором якобы содержался призыв прийти на несанкционированную акцию протеста.

Как стало известно «Салідарнасці», аналогичное обвинение выдвинули слуцкому оппозиционеру Виталию Амельковичу, которого схватили в пятницу вечером на выходе из магазина.