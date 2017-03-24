СМИ раскопали любопытные факты о «легионере», показавшем КГБ схрон с оружием

В четверг госканалы снова рассказали про арсенал «Белого легиона». На этот раз речь шла про схрон оружия в Столбцовском районе. На него, как сказано в сюжете, указал один из задержанных активистов «Белого легиона», некто Евгений Полторжицкий.

TUT.BY попытался выяснить, что это за человек.

В схроне обнаружились куски арматуры, взрывные устройства и запалы к ним. В сюжете Полторжицкий ничего не сказал на камеру про оружие, но озвучил некие планы, вероятно, на 25 марта.

— В планах было изучать тактику ведения боя в городских условиях, — говорит задержанный. — 25 марта поступило сообщение, что, возможно, будет атакована колонна демонстрантов пророссийскими силами, которые могут покалечить людей. Нам было сказано, чтобы мы были наготове, чтобы в случае чего оказать им сопротивление.

Руководителями Полторжицкий назвал Виктора Данилова и Мирослава Лозовского.

Сегодня на пресс-конференции экс-жена одного из бывших лидеров «Белого легиона» Мирослава Лозовского Нина Шидловская сообщила, что никто из родственников задержанных не знает Евгения Полторжицкого.

— Этот человек никогда не имел отношения к «Белому легиону», мы в первый раз в жизни увидели его по телевизору, — отметила экс-супруга Лозовского.

Создатель «Белого легиона» Сергей Числов также написал в Facebook, что не помнит Полторжицкого среди старых «легионеров».

Когда задержали Евгения, в чем его обвиняют и где он находится, его отец Константин Полторжицкий не знает до сих пор. Единственное, что ему известно, — 21 марта сын перестал выходить на связь (Евгений Полторжицкий живет в Минске на съемной квартире, его отец — в Поставах).

— 22 марта я весь день ему звонил, после этого всполошился, поехал в Минск. Я искал его по отделениям милиции, обращался в том числе в приемную КГБ. Они ответили, что не дадут такую информацию. В итоге мне позвонили его знакомые.

Про связь сына с «Белым легионом» отец ничего не знает, как и про связь с политическими движениями.

— Может, лет 10 назад он и контактировал с людьми, близкими к таким организациям. Друзья, связи еще со студенческих лет — только на этом уровне. Но не в плане активной деятельности, — уверен Константин Брониславович.

Напомним, Виктор Данилов, которого в сюжете Полторжицкий назвал одним из руководителей, занимался спортом сам и тренировал подростков во время военно-патриотических летников. Евгений же, по словам отца, к спорту равнодушен.

— Он гуманитарий. Играет на скрипке, на гитаре — на хорошем любительском уровне. Не раздражительный, не конфликтный, быстро сходится с людьми.

Фото со страницы в Facebook пользователя Евгений Полторжицкий

Евгению Полторжицкому 30 лет. Как рассказал TUT.BY режиссер-документалист Антон Тележников, который знает Полторжицкого с 2007 года, Евгений — активный участник Плошчы-2006. На тот момент он учился на истфаке, после акций был исключен. Полторжицкий продолжил учебу в Польше по программе Калиновского. Потом вернулся в Беларусь. Сейчас, по словам отца, работает мерчандайзером в Coca-Cola.

— Я говорил с адвокатами. Будет защита. Но мне надо сначала уточнить, где он находится и в чем его обвиняют. Кроме того, что его показали вчера вечером по телевизору, я вообще про него не знал, — говорит Константин Полторжицкий.

Какой была роль Полторжицкого в патриотических лагерях?

Как стало известно «Нашей Ниве» из собственных источников, Евгений Полторжицкий не участвовал в тренировках. Он только иногда доставлял на машине до лагеря его участников.

Тренировки, рассказали нам, включали в себя занятия по тактике, медицине: словом, вещи обычные для любого школьного урока НВП и физкультуры.

Как рассказали «Нашей Нивы» подростки, бывшие участники тренировок, в военно-патриотическое воспитание были вовлечены сотни людей по всей стране — при этом никаких политических целей не декларировалось. Для инициаторов высшей ценностью являлась независимость страны и готовность защищать ее от внешнего врага с любого направления.

Что касается планов на 25 марта, то на видео из уст Полторжицкого не прозвучало ничего вразумительного: мол, были опасения возможной провокации неких пророссийских сил, которые могли покалечить людей в колонне, «в связи с чем было сказано, чтобы мы были готовы оказать им сопротивление».

Стоит отметить еще два момента на видео, которые выглядят постановочными.

Комично выглядит «схрон арматуры» в Налибокской пуще, при том что такой же арматуры продаются тонны на любой металлобазе Минска.

Страшилка с арматурой всплывает не впервые — в 2010 году накануне выборов уже обнаруживался — и впоследствии пропал — «целый гараж» с ней.

И особое внимание обращают наклейки, которые якобы нашли у Мирослава Лозовского: там и «антимайдан» и другие, оскорбительные для белорусов, где на изображении бело-красно-белого флага оставлены следы сапог. Можно подумать, что белорусский националист будет хранить российскую символику.

И это не единственный вопрос, возникающий после просмотра сюжета.

Напомним также, что не оправдались утверждения о якобы трех выявленных у задержанного Виктора Данилова карабинах — эксперты в сфере баллистике, опрошенные «Нашей Нивой», увидели на телекадрах только массогабаритный макет АКС-74, легальное охотничье оружие и тренировочные гранаты.

Подполковник запаса КГБ: «Патроны холостые. Ружья недоукомплектованные, помповые»