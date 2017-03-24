«Белорусы почувствовали, что снова, как после краха СССР, оказались в историческом тупике»

Валерий Карбалевич в колонке для газеты «Свободные новости» рассказал, что, на его взгляд, вывело людей на улицы этой весной.

«Марш рассерженных белорусов» 17 февраля оказался самой массовой акцией протеста в Беларуси с 19 декабря 2010 года и стал началом «Белорусской весны». Потом эстафету подхватили регионы. Во многих городах люди вышли на улицы впервые за много лет. То есть протест приобрел общенациональный размах.

Конечно, люди выходят протестовать против декрета о тунеядцах, они недовольны существенным снижением уровня жизни, возмущены несправедливостью властей. Но мне представляется, причины народного возмущения лежат глубже.

Дело в том, что уже больше 20 лет А. Лукашенко реализует в Беларуси социальный проект, альтернативный тем моделям трансформации, которые осуществлялись в других посткоммунистических государствах. Белорусская модель предполагала, что можно без рыночных и демократических реформ, в рамках патерналистского государства обеспечить не только стабильность, но и уровень жизни, сопоставимый с соседними странами.

Долгое время это удавалось, в основном благодаря российским дотациям. Был создан миф о построении справедливого общества без богатых, без олигархов. Выросло целое поколение белорусов, свято веривших в это чудо.

Но третий год кризиса постепенно разрушил этот миф. Надежды оказались иллюзиями, чуда не случилось, страна встала перед необходимостью той трансформации, которую другие посткоммунистические государства провели еще в 1990-х годах. Люди увидели, что падение уровня жизни — это надолго, а возможно, при нынешнем режиме, и навсегда.

И белорусы не столько осознали на рациональном уровне, сколько интуитивно почувствовали, что снова, как в начале 1990-х годов, после краха СССР, они оказались в историческом тупике.

Рухнула прежняя картина мира, старательно рисовавшаяся официальной пропагандой. И нет света в конце туннеля. Люди оказались в ситуации потери жизненных ориентиров и исторических координат. Это состояние психологического стресса.

И именно оно выталкивает людей на улицу, а не только обнищание. А декрет стал катализатором, маркером, помогшим осознать эту новую реальность.