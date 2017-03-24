Некляева в аэропорту встречали омоновцы, но тот не прилетел

Экс-кандидат в президенты Владимир Некляев не прилетел в Минск 24 марта, сообщает TUT.BY.

Как было заявлено ранее, в этот день политик должен был вернуться из Варшавы, где в составе делегации из Беларуси встречался с депутатами Сейма.

Вечерний рейс авиакомпании LOT Варшава-Минск 24 декабря встречали не только журналисты. В зале ожидания аэропорта дежурили сотрудники в штатском. В зоне таможенного контроля находился начальник минского ОМОна Дмитрий Балаба с подчиненными.

Однако среди пассажиров заявленного рейса Владимира Некляева не было.

Как рассказал политик журналисту TUT.BY по телефону, из Варшавы он не прилетел. А на вопрос — собирается ли участвовать в Дне Воли — ответил: «Як Бог дасць».

Чуть ранее рейсом Белавиа из столицы Польши прилетели депутат Анна Канопацкая и правозащитник Алесь Беляцкий.