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Политика
24.03.2017
Салiдарнасць
Санкционированной акции на День Воли в Минске все-таки не будет?

Противоречивая информация пришла вечером 24 марта по поводу проведения в субботу акции, посвященной Дню Воли.

Организаторы уличной акции 25 марта в Минске отказались от заявок на ее проведение, сообщает БЕЛТА. Все заявители, обратившиеся в Мингорисполком, кроме одного, отказались от заявок до их рассмотрения.

Оставшийся заявитель для получения ответа пришел сегодня в Мингорисполком. Начальник профильного отдела горисполкома пояснил ему, что поданная заявка, в частности предложенный маршрут, не соответствует требованиям законодательства. Представитель мэрии напомнил, что в Минске определены постоянные места для проведения массовых мероприятий, и предложил использовать их. Однако заявитель от других вариантов отказался, равно как и от проведения акции 25 марта.

Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец позднее в беседе с журналистами подчеркнул, что санкционированных массовых мероприятий, митингов и шествий 25 марта в Минске не будет. Он призвал жителей и гостей столицы не поддаваться на провокации и не участвовать в мероприятиях, которые будут признаны незаконными.

Ранее TUT.BY сообщал, что власти разрешили акцию на День Воли, но кардинально изменили ее сценарий.

Один из заявителей акции Алесь Маков заявил, что сбор участников разрешен с 12.00 до 12.30 в парке Дружбы народов. Еще один представитель оргкомитета акции Денис Садовский отметил, что такое решение минских властей не меняет уже озвученные планы организаторов.

 
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