Жесть дня. Милиция устроила облаву на акции по сбору помощи для арестантов и их семей

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24.03.2017
Салiдарнасць
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Как минимум 12 человек были задержаны на улице Фабрициуса, 4 в Минске, где вечером 24 марта проходил сбор средств для находящихся в СИЗО активистов и их семей.

Об этом TUT.BY сообщил журналист телеканала «Белсат» Алесь Залевский, который в «Фейсбуке» вел видеотрансляцию с места событий.

По данным Белорусской ассоциации журналистов среди задержанных — журналист «Радыё Свабода» Галина Абакунчик, корреспондент французского телеканала France 24 Гюливер Краг, корреспондент украинского журнала «Новое время» Кристина Бердынских.

По какой причине задержаны люди, пока не известно. Одному из парней заявили, якобы рядом на Фабрициуса «совершено преступление», у других попросили документы «для установления личности».

Телеканал «Белсат» сообщает, что в Московский РОВД могли отвезти 13-15 человек.

На улице Фабрициуса, 4 находится офис Белорусской партии «Зеленые». Накануне был объявлен открытый сбор для помощи арестованным.

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Вечером 24 марта также стало известно, что снова задержан руководитель бобруйского клуба «Патриот» Николай Михальков. Накануне его отпустили после ночи допроса.

Представители белорусских правозащитных организаций выступили 24 марта с совместным заявлением «Требуем прекратить нагнетание истерии и атмосферы страха в белорусском обществе и обеспечить соблюдение прав человека».

Заявление подписали правозащитный центр «Весна», ПУ «Центр правовой трансформации», Комитет защиты репрессированных «Солидарность», Белорусский Дом прав человека имени Б. Звозскова, РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет», ОО «Белорусская ассоциация журналистов», ПУ «Белорусский документационный центр».

«Я сказала: у тебя паранойя! А через несколько минут его взяли на выходе из магазина»

 

 

Инфографика: Вадим Шмыгов, TUT.BY 

 
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