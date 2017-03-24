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24.03.2017
Кирилл Иванов
Чем история о «профессиональных боевиках» может грозить всем нам

Последние события заставляют задуматься о том, кто защитит белорусов в момент настоящей опасности. 

Представьте на момент себя на месте одного из «профессиональных боевиков». Да, тех самых, о которых сейчас дружно рассказывают государственные СМИ, до завершения следствия и суда навешивая на задержанных этот ярлык.

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Вы член радикальной организации (так говорят по телевизору). Называется она, к примеру, «Фиолетовый эскадрон». За плечами у вас годы тренировок, вы владеете оружием и, конечно же, основами конспирации.

Вы не один, у вас есть побратимы и опытный командир, безустанно следящий за сменой обстановки.

И вот эта обстановка резко стала меняться. Люди начали выходить на улицы, и вы готовитесь к решающей акции (так говорят и показывают по ТВ).

В ответ на поднимающуюся волну протестов глава государства выпускает на главный проспект столицы милицейский парад, демонстрирует бронированные штурмовые машины, и недвусмысленно обещает: «Получат все!». И засланные плохиши, и свои доморощенные. 

За членами дружественной организации, призванной поддержать эскадрон в момент «Х», начинают следить. А затем отлавливать их главарей и садить на сутки. Самое время забеспокоиться, но команды залечь на дно не слышно.

И тут от имени «Фиолетового эскадрона» с его же страницы в соцсетях начинают расходиться призывы выйти на улицу и показать режиму во всей красе, кто в доме хозяин. Всем ясно, что страницу взломали. Что в обстановке, которая складывается, это означает однозначную провокацию с целью подставить членов «Фиолетового эскадрона». Что и подтверждается спустя считанные сутки.

И что же делает один из приближенных к лидеру эскадрона «профессиональных боевиков» (так говорят телеканалы), спросите вы? Сжигает документы, топит арсенал в водоеме, прячется на конспиративной квартире/в соседней стане?

Нет. Он спокойно ходит на работу, в то время как на книжной полке в его квартире мирно пылится граната.   

Смешно и нелепо? Но именно так выглядит словно склепанная на коленке версия спецслужб, которую неустанно ретранслируют СМИ.

И это наводит на тревожные мысли о профессиональных качествах тех, кто должен защищать (а не зачищать) своих граждан. Ведь выдать муляжи гранат за боевой арсенал — дело нехитрое. Как и сломать нос магистру политологии.

Вопрос в другом: смогут ли эти люди защитить всех нас (а не только верхушку власти) в момент реальной, а не выдуманной опасности.

 
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