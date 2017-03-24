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Политика
24.03.2017
TUT.BY
Власти разрешили акцию на День Воли, но кардинально изменили ее сценарий

Мингорисполком дал ответ заявителям шествия на День Воли. Их заявка на сбор у Академии наук в 14.00 и шествие по проспекту Независимости не удовлетворена.

Вместо этого оппозицию посылают митинговать в традиционное место для разрешенных акций — парк Дружбы народов на пл. Бангалор в 12.30.

Об этом сообщил TUT.BY один из заявителей акции Алесь Маков по итогам сегодняшней встречи в Мингорисполкоме.

— Разрешен сбор участников с 12.00 до 12.30 в парке Дружбы народов. С 12.30 до 13.30 митинг там же.

Вчера Маков обжаловал в прокуратуру тот факт, что Мингорисполком не дал ответ в установленные законом пять дней до акции. Также он сообщил в прокуратуру, что вслед за другими заявителями акции снимает с себя ответственность за ее проведения из-за нарушения закона властями. Сегодня Маков отозвал свою подпись и в Миногорисполкоме.

Еще один представитель оргкомитета акции Денис Садовский подтвердил TUT.BY, что такое решение минских властей не меняет уже озвученные планы организаторов.

— Якія змены можна за ноч прадпрыняць. Улада сама паставіла нас у такую сітуацыю, што нічога змяніць ужо немагчыма. Таму акцыя адбудзецца ў тым фармаце, у якім было дамоўлена. Нават фізічна, як уяўляе Мінгарвыканкам, як можна паведаміць людзям пра гэта ўсё?

Исполком дважды отменял встречу и, как сообщают заявители акции, не уведомил их письменно в оговоренный законом срок в пять дней.

Накануне Дня Воли по стране прошла серия арестов активистов и политиков. Сотни были задержаны, десятки арестованы, включая большинство лидеров оппозиции. КГБ возбудил уголовное дело о подготовке массовых беспорядков. Александр Лукашенко заявил, что не допустит повторения в Беларуси украинского сценария. Организаторы акции ко Дню Воли подчеркивают ее мирный характер и обвиняют власти в нагнетании ситуации.

«Смартфон не берите». Советы бывалых тем, кто идет на День Воли

 
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