Пьяного россиянина задержали за дебош на белорусской границе
62-летний гражданин России был задержан 22 марта сморгонскими пограничниками в поезде «Калининград-Москва» в пункте пропуска «Гудогай».
Как сообщает пресс-служба Госпогранкомитета, житель Калининграда во время паспортного контроля стал оскорблять пограничный наряд и отказывался предъявлять паспорт.
– Причиной столь неадекватного поведения оказалось алкогольное опьянение. Освидетельствование показало наличие 1,23 промилле алкоголя в его крови – сообщает ведомство.
Россиянин задержан, ему грозит штраф в размере до 50 базовых величин.
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