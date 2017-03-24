Фотофакт: пожарный спас собаку искусственным дыханием рот в рот

Американский полицейский 20 минут делал собаке искусственное дыхание после того, как ее вытащили из горящего дома.

Налу, пес породы бишон фризе, впал в шок от жара и дыма в квартире в городе Санта-Моника, Калифорния. Пожарный Эндрю Кляйн заполз в горящую квартиру на четвереньках и нашел пса в дальней спальне.

"Он лежал без движения, - рассказал пожарный агентству "Ассошиэйтед Пресс". - Я поднял его и выбежал из квартиры, потому что время - ключевой фактор, особенно для маленькой собаки. Я не мог допустить неудачи". Пожарный департамент Санта-Моники уточняет в пресс-релизе, что собака не дышала и у нее не было пульса.

Пожарные делали искусственное дыхание и использовали специальную кислородную маску для животных для вентиляции легких пса.

"Прошло 20 минут, и собака начала дышать самостоятельно, пришла в сознание, даже смогла ходить", - сообщает департамент.