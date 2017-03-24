«Я сказала: у тебя паранойя! А через несколько минут его взяли на выходе из магазина»

Читательница «Салідарнасці» стала свидетелем того, как вечером 24 марта в Слуцке на выходе из магазина задержали координатора движения «За Свободу» в Минской области Виталия Амельковича.

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– Мы случайно встретились в магазине «Белмаркет». Виталий мне сказал, что за ним следят. Я ответила: у тебя паранойя! А через несколько минут его взяли на выходе из магазина. К нему подошли двое мужчин в штатском, показали удостоверения, сказали, что задерживают по подозрению в совершении преступления. Взяли под руки и увезли на каком-то черном автомобиле. Виталий говорил, что собирается ехать на акцию 25 марта, – сообщила читательница «Салідарнасці».

Виталий Амелькович – один из инициаторов переименования улицы Комсомольской в улицу Слуцких повстанцев.

Люди в «трениках»