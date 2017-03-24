«Смартфон не берите». Советы бывалых тем, кто идет на День Воли

Гражданские активисты делятся в Facebook советами, как вести себя на акции 25 марта.

– Друзья, много есть версий и теорий о происходящем сейчас в Беларуси. Я знаю только одно - силовые действия и провокации на завтрашний мирный День Воли могут быть выгодны кому угодно (Лукашенко, кланам силовиков, русским и т.д.). Но они точно не выгодны беларускому народу, – написал бывший политзаключенный Эдуард Пальчис.

Учитывая последние события, он советует придерживаться на массовых мероприятиях следующих пунктов.

«- Не приходить в маске. Это даёт формальный повод для задержания и силовых действий.

- Не подходить к административным зданиям.

- Не обращать внимание на провокации по пути. Возле Октябрьской уже делают "ремонт", и там валяются куски брусчатки. В 2010-ом вообще привезли передвижные обменные пункты, думая, что беларусы их разграбят.

- Не подходить близко к сотрудникам МВД в форме. Вообще не стоит на них обращать внимание.

- Не обращать внимание на призывы к любым агрессивным действиям.

- Быть внимательными друг к другу, помогать, следить за самочувствием людей в возрасте.

- Если неизвестные нападают на человека, не представляясь, не показывая удостоверения - не давать этого сделать в рамках закона.

- Все явных (именно явных) провокаторов фиксировать на фото и видео.

- При каких-то важных событиях запускать онлайн-трансляцию.»

Сергей Марцелев надеется, что в субботу «все обойдется», но, тем не менее, делится опытом с потенциальными задержанными.

«1. При себе иметь паспорт. Ключи, если живете одни, оставьте тому, кто на акцию не идет. А то шмон вам гарантирован, пока отбываете сутки.

2. Штаны должны держаться без ремня, обувь, если на шнурках, должна быть удобной и без них. Ибо ремни - шнурки заберут.

3. Не берите на акцию смартфон. Гэбье и менты влезут в соцсети и эл. почту. Оно Вам надо? Лучше старая кнопочная мобилка.

4. До суда, может статься, кормить не будут. 300 г воды и плитка шоколада не будут лишними.

5. Зубная щетка, паста, пару упаковок салфеток, влажных и сухих.

6. Деньги не берите. Все равно заберут в счет оплаты "гостиницы".

7. Запишите на бумажке тел. правозащитников. Бумажку можно спрятать и передать инфу с тем, кто будет выходить из вашей камеры на волю.

Я надеюсь, все это не понадобится. Хорошей вам субботы».

Андрей Дмитриев: Как не попасть в ловушку властей в День Воли