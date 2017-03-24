Арестантов из Минска перевезли в Жодино

24 марта стало известно, что 78 административно арестованных перевезут на семи автозаках с Центра изоляции правонарушителей Минска в изолятор временного содержания г. Жодино.

Жодинская тюрьма №8. Фото Радио Свобода.

Как сообщили по телефону в дежурной части Жодинского ГОВД Алексею Лапицкому, переведенных из Минска осужденных будут содержать в отдельном корпусе СИЗО на территории Жодинской тюрьмы №8 по улице Советская, 22А.

Передачи для них будут приниматься в здании ГОВД по адресу: г. Жодино, улица Сухоградкая, 1.

Что и как передавать административно арестованным?

Дни приема передач - только во вторник и четверг с 9.00 до 16.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00

Уточнить сведения о переведенных заключенных из Минска в Жодино можно по телефону 8 017 75 21561.