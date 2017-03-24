Будет ли отстаивать права «чернобыльцев» организация, контролируемая властями

Стоит ли всем пострадавшим от аварии на ЧАЭС стремиться под крыло государства?

Опрошенные Завтра твоей страны эксперты разошлись во мнениях.

В Беларуси планируется создать единую республиканскую общественную организацию по вопросам ЧАЭС, сообщил журналистам начальник департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Александр Титок.

— Сейчас в Беларуси работает около 70 «чернобыльских» общественных организаций. Мы хотим собрать их всех, как говорится, под одной крышей — создать единую государственную общественную организацию, решающую все возможные проблемы, которые могут возникать на загрязненных территориях, — цитирует начальника департамента БЕЛТА.

По его словам, организация может быть создана уже в этом году.

Председатель зарегистрированного в Украине общественного объединения «Союз Чернобыль-Беларусь», бывший ликвидатор Александр Волчанин считает, что подобное объединение «чернобыльских» организаций назрело давно.

Продолжение материала читайте здесь.