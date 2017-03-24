Зарплаты жителей Минска продолжают снижаться

Белстат опубликовал информацию, сколько в среднем зарабатывают минчане.

По данным официальной статистики, средняя зарплата в Минске в феврале уменьшилась на 7,4 рубля и составила 1 020 рублей.

В эквиваленте эта сумма превысила отметку 535 долларов, что стало возможным благодаря укреплению курса белорусского рубля к американской валюте, который наблюдался в последние месяцы.

Отметим, что заработные платы в столице примерно на 50% выше заработков в среднем по стране.