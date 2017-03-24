Лукашенко после доклада о птицеводстве озвучил, у кого «зачесались руки»

В пятницу глава государства посетил мясоперерабатывающее предприятие «Арвибелагро» в Гродненской области, где ему доложили о состоянии и новых направлениях развития птицеводства в стране.

Высказавшись на тему Куропат, а также ранее – о зарплатах по 500 долларах, он вернулся к теме «боевиков», разыгранной ранее.

По его словам, в Беларуси не допустят возникновения конфликтной ситуации по украинскому варианту.

— Ситуация украинская в Беларуси не со мной. Не могу допустить, чтобы в Беларуси повторился украинский вариант, — подчеркнул он под Лидой, сообщает БЕЛТА, отметив, что в Беларуси кому-то хочется устроить заварушку. — Кому-то хочется взорвать обстановку, и они используют наших отморозков. Дошли до того, что, как партизаны, ямы копали и прятали. Прячут оружие, арматуру, топоры, ножи, гранаты и прочее. И все говорят: это мы патриотизму детей учим. С боевыми гранатами детей учить?

Чешутся у кого-то руки. Но есть некий барьер, который никто не должен переступить, нарушая закон и Конституцию. И если власть этого не увидит, тогда это будет цепная реакция, ее очень трудно остановить, потому что будут втянуты миллионы людей.

Лукашенко повторил ранее им же озвученное, что сообщение о готовящейся провокации поступило от уроженки Беларуси, которая проживает в одной из стран Запада:

— Выехали туда люди, нашли эту женщину, и она в открытую говорит: я ничего не боюсь, напишу заявление, чтобы вы были предупреждены. Это нас подтолкнуло к активным действиям, я поручил спецслужбам немедленно начать операцию по разработке этих людей, и мы вышли на целый арсенал оружия.

«Пожалейте бабу Фросю! У нее уже Корвалол заканчивается!»

И отметил, что финансирование соответствующей противоправной деятельности в основном осуществлялось через Литву и Польшу:

— Вот они обижаются — услышали мое заявление в Могилеве — Лукашенко про Украину, Литву и Польшу. Но если это так?! Американские, немецкие фонды давали деньги через поляков и литовцев — большинство там денег оставалось, но и наши жили и живут неплохо, все в особняках, на «Мерседесах» разъезжают.

Почему пишут: мы не тунеядцы? Не тунеядцы — так чего оправдываетесь? Это же они первые тунеядцы, они боятся, что им надо выходить из тени и показать в декларации особняк. А где деньги взял?

Официальный лидер подчеркнул, что тех людей, которые, выходя на акции, хотели решить какие-то свои вопросы, просто пытались использовать. Поэтому многие, осознав это, начали уже отказываться от участия в подобных предстоящих мероприятиях.

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— Увидели, даже из этих отмороженных (там же не все такие), что и их тоже хотели использовать. А когда увидели эти арсеналы, говорят: нет, мы не пойдем. Начали отказываться от всех этих митингов и демонстраций. Поняли, что власть не испугалась. Власть должна выполнять свои функции. Испугаешься — мне будет плохо, а вам вообще невмоготу.

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