Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Власти разрешили акцию на День Воли, но кардинально изменили ее сценарий
Пьяного россиянина задержали за дебош на белорусской границе
По Минску ходят автоматчики. Видеофакт
Бывшая ведущая БТ получила разрешение на жительство в Литве
Фотофакт: пожарный спас собаку искусственным дыханием рот в рот
«Я сказала: у тебя паранойя! А через несколько минут его взяли на выходе из магазина»
Арестантов из Минска перевезли в Жодино
Будет ли отстаивать права «чернобыльцев» организация, контролируемая властями
Віталь Гуркоў: «Ад каго сьмярдзіць мы ўсе ведаем.... кропка»
Зарплаты жителей Минска продолжают снижаться
Лукашенко после доклада о птицеводстве озвучил, у кого «зачесались руки»
Лукашенко рассказал, какой мемориал поручил создать в Куропатах
Шыдлоўская: пра Лазоўскага ў сюжэце БТ гаварыў «падстаўны чалавек»
Лукашенко: «Зарплату в 500 долларов железобетонно надо сделать»
Кресло Киселя на ОНТ занял Марков. Вспоминаем политический анекдот
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Жалкое зрелище», или Что жены милиционеров говорят об участниках «Маршей нетунеядцев»
Боевик от Лукашенко
Сплочение и ненависть: как гражданское общество реагирует на массовый хапун
Почему у властей «сорвало крышу»
Как Лукашенко понимает экономику. Лакмусовая бумажка одной цитаты
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Все эти «С чего начинаются Родины» заканчиваются картинкой в американском букваре внука»
Шендерович: «Сегодня это устоявшийся режим с отработанными методами уничтожения противников»
Навальный рассказал, как они делали «Димона»
«Страна, не способная сочувствовать, не способна и гордиться»
МРТ без очередей в Смоленске? Слава победителям!
За лагер баевікоў выдаюць афіцыйна зарэгістраваны летнік пад Асіповічамі
«Кто-то создает картинку специально для Лукашенко»
«Ну и кто после этого провокатор массовых собраний?»
«Тот неловкий момент, когда собственный народ стал пятой колонной президенту»
«Лукашенко пытается переложить с себя ответственность»
Народ: «Сам Лукашенко сдает нас полностью»
В интернете дают советы, что скачать на телефон к 25 марта
«Скажу жуткую вещь: надо применить декрет о «тунеядцах» ко всей Беларуси»
Война в Кревском замке
Тарас: «Это россияне обозвали нас «белорусами». К нам этот термин никакого отношения не имеет»
«Скотина, за что бьешь?» — шокирующее видео из Минска
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Потому что они были бандой
Не Бразилией единой: самые яркие карнавалы мира
Как наступает весна в разных уголках планеты
В Минске на улицах появились водометы
Фотофакт: Стены в Минске теперь «мироточат» Мясниковичем
Сара едет: красотка на фоне красот
(часть 4)
Политика
24.03.2017
Лукашенко после доклада о птицеводстве озвучил, у кого «зачесались руки»

В пятницу глава государства посетил мясоперерабатывающее предприятие «Арвибелагро» в Гродненской области, где ему доложили о состоянии и новых направлениях развития птицеводства в стране.

Высказавшись на тему Куропат, а также ранее – о зарплатах по 500 долларах, он вернулся к теме «боевиков», разыгранной ранее.

По его словам, в Беларуси не допустят возникновения конфликтной ситуации по украинскому варианту.

— Ситуация украинская в Беларуси не со мной. Не могу допустить, чтобы в Беларуси повторился украинский вариант, — подчеркнул он под Лидой, сообщает БЕЛТА, отметив, что в Беларуси кому-то хочется устроить заварушку. —  Кому-то хочется взорвать обстановку, и они используют наших отморозков. Дошли до того, что, как партизаны, ямы копали и прятали. Прячут оружие, арматуру, топоры, ножи, гранаты и прочее. И все говорят: это мы патриотизму детей учим. С боевыми гранатами детей учить?

Чешутся у кого-то руки. Но есть некий барьер, который никто не должен переступить, нарушая закон и Конституцию. И если власть этого не увидит, тогда это будет цепная реакция, ее очень трудно остановить, потому что будут втянуты миллионы людей.

Лукашенко повторил ранее им же озвученное, что сообщение о готовящейся провокации поступило от уроженки Беларуси, которая проживает в одной из стран Запада:

— Выехали туда люди, нашли эту женщину, и она в открытую говорит: я ничего не боюсь, напишу заявление, чтобы вы были предупреждены. Это нас подтолкнуло к активным действиям, я поручил спецслужбам немедленно начать операцию по разработке этих людей, и мы вышли на целый арсенал оружия.

«Пожалейте бабу Фросю! У нее уже Корвалол заканчивается!»

И отметил, что финансирование соответствующей противоправной деятельности в основном осуществлялось через Литву и Польшу:

— Вот они обижаются — услышали мое заявление в Могилеве — Лукашенко про Украину, Литву и Польшу. Но если это так?! Американские, немецкие фонды давали деньги через поляков и литовцев — большинство там денег оставалось, но и наши жили и живут неплохо, все в особняках, на «Мерседесах» разъезжают.

Почему пишут: мы не тунеядцы? Не тунеядцы — так чего оправдываетесь? Это же они первые тунеядцы, они боятся, что им надо выходить из тени и показать в декларации особняк. А где деньги взял?

Официальный лидер подчеркнул, что тех людей, которые, выходя на акции, хотели решить какие-то свои вопросы, просто пытались использовать. Поэтому многие, осознав это, начали уже отказываться от участия в подобных предстоящих мероприятиях.

Подполковник запаса КГБ: «Патроны холостые. Ружья недоукомплектованные, помповые»

— Увидели, даже из этих отмороженных (там же не все такие), что и их тоже хотели использовать. А когда увидели эти арсеналы, говорят: нет, мы не пойдем. Начали отказываться от всех этих митингов и демонстраций. Поняли, что власть не испугалась. Власть должна выполнять свои функции. Испугаешься — мне будет плохо, а вам вообще невмоготу.

Близкие задержанных «боевиков»: никаких провокаций они не готовили

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1.7 (оценок:18)
Главное
Подполковник запаса КГБ: «Патроны холостые. Ружья недоукомплектованные, помповые»
70-летняя Нина Багинская вышла с одиночным пикетом к зданию КГБ
«Пожалейте бабу Фросю!
У нее уже Корвалол заканчивается!»
Аўтаматчыкі патрулююць Кастрычніцкую плошчу
Люди в «трениках»
Фото утра: «Стена Щеткиной» снова «замироточила»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY