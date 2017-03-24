Близкие задержанных «боевиков»: никаких провокаций они не готовили

Задержанные «боевики» давно не связаны с «Белым легионом» и не готовили никаких провокаций на День Воли.

Об этом на пресс-конференции в лишенном регистрации правозащитном центре «Весна» сообщили родственники задержанных. Они обратили внимание на то, что долгое время местонахождение задержанных было неизвестно, к ним до сих пор не пускают адвокатов.

Глава ЗБС «Бацькаўшчына» и бывшая жена Мирослава Лозовского Нина Шидловская рассказала подробности его задержания. По ее словам, вещи, которые якобы были найдены у Лозовского и показаны в эфире белорусского телевидения (несколько единиц холодного оружия (топоры, ножи, мачете), телескопическая дубинка, приклад от автомата и т.д. — Прим. TUT.BY), ему попросту приписаны.

«Все они участвовали в массовых мероприятиях, но там только содействовали поддержанию порядка. Они уже давно не вели ту деятельность, которую им приписывают», — сказала она.

Шидловская также пояснила, что никто из родственников задержанных не знает Евгения Полторжицкого, который вчера в сюжете одного из телеканалов показал схрон оружия в Столбцовском районе и назвал своими руководителями Виктора Данилова и Мирослава Лозовского.

«Этот человек никогда не имел отношения к «Белому легиону», мы в первый раз в жизни увидели его по телевизору», — отметила супруга Лозовского.

На пресс-конференции также была Юлия Букштанович, невеста Виктора Данилова. По ее словам, вечером 21 марта в родительскую квартиру Виктора ворвались сотрудники спецслужб в масках и на протяжении 20 часов обыскивали квартиру.

«Все это время нам не давали общаться с Виктором, его только на несколько минут заводили в квартиру, чтобы снять то видео, которое потом показали по телевидению. Никакого боевого оружия найдено не было. Все гранаты — учебные или муляжи», — рассказала девушка.

Она также сообщила, что Виктор Данилов преподавал довоенную подготовку в 55-й минской школе.

Александра, супруга Сергея Борстока сообщила журналистам, что 21 марта в их квартире также прошел обыск: изъяли бинокль, жесткие диски, майки с символикой «Черного солнца» (эзотерический оккультный символ, широко использовавшийся в германском неоязыческом и нацистском мистицизме. — Прим. TUT.BY).

«Потом обыск прошел в гараже. Там тоже ничего не нашли. Когда Сергея задерживали, он сам не понимал за что. В последнее время он не участвовал ни в каких акциях и редко выбирался дальше нашего микрорайона», — рассказала она.

Алексей Ковальчук, брат задержанного Ивана Ковальчука, рассказал, что молодого человека задержали вечером 21 марта по дороге с работы в общежитие в студгородке в Малиновке.

«Иван учится на последнем курсе архитектурного факультета БНТУ, поэтому утром он был в университете, после обеда — на работе, а вечером писал диплом. На те действия, что ему приписывают, у него попросту не было времени», — отметил он.

Во время обыска в комнате парня изъяли марганцовку, красно-черный флаг, камуфляжную одежду, берцы, строительные и военные каски. Алексей объяснил, что эти вещи нужны были его брату для хобби — Иван увлекается диггерством.

Анастасия Дашкевич, жена лидера незарегистрированной организации «Молодой фронт» Дмитрия Дашкевича, сообщила журналистам, что задержанных активистов организации перевели из СИЗО в КГБ в СИЗО на Володарского. К задержанным не пускают адвокатов, передачи от родственников не принимают.

Юрист «Весны» Валентин Стефанович уточнил, что с 3 марта по всей стране были задержаны около 300 человек.

Напомним, всего по делу о массовых беспорядках задержано 26 человек, в основном это активисты организации «Белый легион». Было проведено 29 обысков — в КГБ рассказали, что нашли оружие и боеприпасы при задержании у руководителя организации Мирослава Лозовского и других.

Задержания в Минске и Бобруйске прошли после заявления Александра Лукашенко о том, что спецслужбы обнаружили в Беларуси «несколько десятков боевиков», которые «тренировались в лагерях с оружием».