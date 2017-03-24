70-летняя Нина Багинская вышла с одиночным пикетом к зданию КГБ

Через несколько минут к ней подошли сотрудники милиции.

Фото Nastya Rogatko, kyky.org

Общественный деятель Нина Багинская, которой в декабре прошлого года исполнилось 70 лет, вышла с одиночным пикетом к зданию КГБ в Минске. Прямую трансляцию происходящего вел в своем Фейсбуке блогер Антон Мотолько.

Женщина держала в руках плакат с надписью «Свободу политзаключенным» с фамилиями нескольких десятков человек, ранее задержанных КГБ по обвинению в «подготовке массовых беспорядков».

Как рассказала блогеру активистка, она не сообщала журналистам о своей акции, а просто решила выйти на улицу, чтобы поддержать арестованных белорусов, а также передать председателю Валерию Вакульчику свою жалобу.

Через некоторое время у обочины дороги остановился синий микроавтобус, из которого вылезли двое сотрудников ОМОНа и предложили «подвезти» женщину. На уточняющий вопрос, один из милиционеров ответил, что, скорее всего, ее отвезут в РУВД Центрального района.