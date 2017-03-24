Лукашенко рассказал, какой мемориал поручил создать в Куропатах

В ходе пятничной поездки в Гродненскую область он сообщил, что в ближайшее время в урочище Куропаты создадут мемориальный комплекс.

— Я поручил создать аккуратный, не гигантский (не Брестскую крепость) мемориал. Сейчас идет конкурс. Мы сделаем этот мемориал, может, что-то вроде небольшой часовни, — рассказал он, сообщает пресс-служба президента (другие свежие заявления, в том числе вновь о зарплатах по 500, здесь).

Вместе с тем Лукашенко подчеркнул, что недопустимо использовать данную тему в политических целях:

— Чего топчемся по костям и делаем на этом политику?

По его мнению, недавние события, связанные со скандалом из-за строительства в Куропатах бизнес-центра, «были искусственно раскручены».

— Это никакого отношения к Куропатам не имело. Но это политически начинают раскручивать. Вы вот в Гродно живете и думаете: что это за власть, на кладбище дали бизнесмену землю. Это же для того, чтобы вам показать «бешеную власть» в Минске. А на самом деле это совсем было не так. Я никогда не позволил бы (тем более каждый раз езжу на работу мимо Куропат) что-то строить на этих землях. Там будет мемориал. Это будет общее место поклонения людям, которые там погибли.

Напомним, неравнодушная общественность противостояла строительству бизнес-центра в Куропатах на протяжении двух недель. 6 марта, добившись своего, активисты убрали палаточный лагерь возле стройки на улице Мирошниченко.